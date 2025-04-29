Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о том, как в Казахстане собираются защищать работников скорой помощи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Чиновница назвала этот вопрос "очень актуальным".

"Мы внесли предложения, они отрабатываются и получили поддержку Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, о привлечении к уголовной ответственности за нападение на медицинских работников во время несения ими профессиональной деятельности", - рассказала Альназарова на брифинге в правительстве.

Она также напомнила о планах по оснащению медработников видеожетонами.

"Мы будем внедрять ношение видеожетонов. Мы в 225-й приказ эту норму сейчас внесли, и акиматы должны будут выделить соответствующие средства. Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работу проведем. В Алматы на областных станциях скорой помощи мы проработали вопрос ношения жетонов медработниками. Это дисциплинирует и медицинских работников, и отдельных дебоширов", - выразила уверенность министр.

Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря в Костанае избили фельдшера на вызове. Бригада Костанайской областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке, у которой были проблемы с работой сердца. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них. 24-летняя фельдшер находится в больнице с сотрясением мозга и ушибом живота.

Фото из архива "НГ"

2 апреля после долгого судебного разбирательства Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий, и приговорили к 1 году ограничения свободы. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55590