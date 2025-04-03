Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий. Оглашение приговора сестры сопровождали поражающими жестокостью проклятиями.

В ночь с 17 на 18 декабря 2024 года бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей, Хатира (1973 г. р.) и Лейла Джабраиловы (1983 г. р.), обе - уроженки республики Саха, напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

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2 апреля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам сестёр признали виновными и приговорили к 1 году ограничения свободы.

- Казахи, вам не стыдно? - накричала Хатира на судью и приставов. - Она же армянка, ей же в радость убивать мусульман! Крестоносец! Вы же казахи, вы же все трусы!

- Как из моей мамы вышло, пусть из тебя так же выходит, Баймурзина! - крикнула Лейла.

Судья постановил взыскать с подсудимых в пользу фельдшера 1 000 000 тенге за моральный вред, 1 200 000 тенге за услуги юристов, 79 640 тенге за работу судебного исполнителя и 29 029 тенге за транспортные расходы.

- Подавись! Подавись! Подавитесь все! - продолжала Лейла.

- Кто зарится на нашу квартиру, на деньги с нашей квартиры, кто им помогает - пусть они сдохнут все со своими семьями! - прокричала Хатира Джабраилова. - Квартира на деньги моих родителей куплена! Как вы имеете право последнее забирать? Мужчины, самореализуетесь за наш счёт!

Последнюю реплику осужденная адресовала в том числе телеоператорам. К журналистам у сестёр всегда была претензия за одно только их присутствие на процессе. Многие издания не печатали имён подсудимых по их возражению, но на последнем заседании судья пояснил, что, вновь обратившись к закону о СМИ, он разрешает публиковать эти данные.

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