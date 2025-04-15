Он находится в Костанае по ул. Маяковского, 99/1, арендует помещение у кафедры ветеринарной медицины КРУ им. Ахмета Байтұрсынұлы. Центр предоставляет услуги по стерилизации и кастрации домашних и бездомных животных, проводит им же хирургические и стоматологические операции. Все - по минимальным ценам.

На открытие центра пришли сотрудники акимата, школьники, студенты кафедры ветеринарной медицины, волонтёры и зоозащитники - всего около 30 человек.

Уже две недели до официального открытия ветврачи проводили здесь операции в тестовом режиме.

- В течение трёх лет я работал в ветклиниках в разных городах и странах и часто сталкивался с тем, что не каждый приют или человек из социально уязвимых слоёв населения может позволить себе ветеринарные услуги, - пояснил журналистам основатель и руководитель центра, ветеринарный врач Иса ЦЕЧАЕВ. - Приходит человек с питомцем, ему выставляют счёт за приём и процедуры - и он понимает, что просто не может за это заплатить. Также мы хотим помочь волонтёрам, которые постоянно обращаются в клиники для лечения животных. При этом я ни в коем случае не умаляю труд коллег из других клиник. Они также периодически проводят социальные акции по снижению стоимости стерилизации и кастрации животных, особенно для уязвимых категорий населения. Разница в том, что у нас это действует на постоянной основе.

Стерилизация кошки в костанайских клиниках в среднем стоит 15-16 тысяч тенге, а в социальном центре - 8 500 тенге. Как отмечает Цечаев, качество услуг при этом не страдает. В первую очередь врачи работают с собаками и кошками, но если принесут другое животное, тоже постараются помочь, если это входит в их компетенцию.

Одна операция занимает около часа, в день можно провести 7-8 процедур. В клинике нет стационара - обычно владельцы забирают животных сразу после операции. Но, пока мы разговаривали с руководителем центра, в помещении мяукала кошка, временно оставленная для восстановления после стерилизации.

Ветеринарный хирург Юлия БОГДАНОВА в это же время осматривала найденную на улице собаку, которую принесли волонтёры ОО «Надежда Плюс KST» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ и Ольга СОЛОВЬЁВА. Чипа у животного не оказалось - с его помощью можно было бы найти хозяев. Теперь собака будет находиться на территории «Надежды», пока не найдет старых или новых хозяев.

Юлия, как и Иса, выпускница кафедры ветеринарной медицины (сельскохозяйственный факультет) КРУ. Работала в ветклиниках Костаная и Казахстана, проходила обучение и стажировку в Грузии.

- Меня мотивировала возможность оказывать помощь животным по доступным ценам, - рассказала она «НГ». - Уже на третьем курсе начала практиковаться и, несмотря на то, что окончила университет всего год назад, у меня уже четыре года опыта. Я понимаю, почему другие клиники не могут снизить цены: у них большой штат, высокая аренда, дорогостоящее оборудование. Надеюсь, демократичные расценки в нашей клинике будут мотивировать больше людей помогать животным.

Иса Цечаев сообщил, что в планах - обучение студентов кафедры ветеринарной медицины: они смогут наблюдать за операциями и учиться правильному общению с владельцами животных. При этом студенты не будут самостоятельно проводить операции.

Операционная социального центра ветхирургии

Новая клиника уже приняла участие в реализации программы ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания - «НГ»). В рамках программы здесь также проводят стерилизацию, чипирование и биркование. Клиника предоставляет операционную для программы ОСВВ, получает за это всего 300-500 тенге за каждое животное.

Заместитель руководителя ОО «Надежда Плюс KST» Ольга Соловьёва пояснила, что программа стартовала в Костанае 17 марта и охватила все лоты. Через неё уже прошло около 250 животных.

- Костанай сейчас показывает хороший результат - у нас самый низкий уровень смертности среди животных по стране, - отметила она. - Это благодаря врачам клиники, имеющим международный опыт. Сейчас у них самые низкие цены в области, и это поможет пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим стерилизовать своих питомцев. Ведь когда стерилизация не проводится вовремя, животные часто оказываются на улице. А программа помогает решать проблему на корню.

Соловьева сообщила, что в этом году областной акимат не выделил средства на бесплатное чипирование животных для уязвимых категорий населения. Так что социальная клиника восполняет этот пробел.

- Такие клиники должны получать поддержку от государства и меценатов. К сожалению, власти часто направляют средства на другие цели, - считает руководитель «Надежды» Александра Лебединская. - Это большая помощь и для нас, волонтёров.

- Сейчас я занимаюсь научной работой по анализу контроля за программой ОСВВ, - добавляет Иса Цечаев. . Часть исследований проводилась в Грузии. По моему мнению, ОСВВ - это самый гуманный способ контроля численности бездомных животных, по крайней мере, в условиях Северного Казахстана. Мы предоставляем свою операционную для выполнения пункта «стерилизация». В данный момент сотрудничаем с ИП «Олейничук», победившей по всем лотам программы ОСВВ.

- Недавно аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал последний пункт ОСВВ - выпуск животных в естественную среду, заявив, что это не решает проблему. Что вы об этом думаете? - спросил корреспондент «НГ».

- Я считаю, что люди представляют для себя большую опасность, чем животные, - ответил Иса. - Вопрос не в опасности, а в гуманности. Например, в Батуми, где тепло круглый год, животных безопасно выпускать на улицу. У нас холодно, и важно подумать, смогут ли они выжить. Но в любом случае, следуя программе, мы знаем, что потомство этой собаки или кошки не пострадает от холода.

Сейчас клиника финансируется исключительно за счёт личных средств Исы Цечаева. Он открыт к сотрудничеству с властями и готов помочь в открытии подобных центров.

В день открытия также прошла благотворительная ярмарка: посетители могли приобрести товары за сумму, которую считали справедливой - будь то 500, 2 000 тенге или любая другая. Все вырученные средства направлены на помощь ОО «Надежда Плюс KST».

В планах у руководителя клиники - приобрести гематологический анализатор, чтобы проводить общий анализ крови животным перед операциями. Для посетителей анализ будет бесплатным.

Если вы хотите стерилизовать своего питомца, либо вам нужна консультация, обращайтесь по номеру в WhatsApp: +7-777-889-8903 или в директ в Instagram @social_vetkst.

Фото Андрея СКИБЫ