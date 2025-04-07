Марат ЖУНДУБАЕВ считает, что последний пункт программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания) неэффективен.

- Принято решение собак и кошек отпускать обратно в город, но, по сути, они опять на берегу. Хоть проблема и рассматривается на уровне Парламента, но сейчас это решение не снимает вопрос. Агрессивных собак очень много. Мы просто дождемся, когда они кого-то покусают! - отметил он сегодня, 7 апреля, на аппаратном совещании в горакимате. - Я недавно проводил встречу с жителями Колесных рядов. Оказалось, что когда был паводок, многие просто отпустили собак, а сами уехали. К ответственности никто их не привлечет. Я думаю, что у этих собак даже нет паспортов. Но это вопрос к людям - как так можно относиться?!

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Аким города также подчеркнул, что бродячие собаки представляют опасность для школьников, разносят мусор из контейнеров, а значит, являются также причиной антисанитарии. И отметил: управление ветеринарии этот вопрос не решает.

- В прошлом году нами было отловлено 1 200 бродячих собак и кошек, - отчитался руководитель городском ветеринарной станции Амангельды АУБАКИРОВ. - В этом году конкурс по лотам на отлов, временное содержание, стерилизацию и идентификацию бродячих собак и кошек выиграла ИП «Олейничук».

Аубакиров также отметил, что у ветеринарной станции города нет собственного помещения, она арендует место в подвале жилого дома.

- У нас нет условий для хранения вакцины и биологических препаратов, помещений для архива и для клинического осмотра животных, - продолжил он. - Также у нас проблема с ямой Беккари: скотомогильник был построен еще в 2013 году, сейчас он уже заполнен на 85%, а значит нужно строить новый.

- Во-первых, этому ИП сейчас нужна земля для строительства вольеров для содержания животных, - сказал аким о победителе конкурсап. И обратился к Аубакирову: - Дайте нам свое видение проблемы, а мы вас поддержим на уровне города. Скажите, что вам нужно для решения этой проблемы.

Он посоветовал ветеринарной станции обратиться в управление ветеринарии по поводу помощения. Но пообещал помочь со строительством новой ямы Беккари.

Фото Андрея СКИБЫ