27-28 февраля и 1 марта в рамках Всемирного дня кастрации и стерилизации животных (World Spay Day) ветцентр «VetZabota» совместно с реабилитационным центром ОО «Надежда Плюс kst» и управлением ветеринарии Костанайской области проведет акцию для пенсионеров, многодетных семей и социально уязвимых слоев населения. Для них в эти дни будет действовать 50% скидка на кастрацию и стерилизацию собак и кошек.

Этой собаке в ветклинике VetZabota сделали стерилизацию с помощью бокового прокола /Фото из архива "НГ"

Место проведения акции - филиалы ветцентра по ул. Победы, 165 и ул. Маяковского, 109/1. Количество мест ограничено. Записаться на акцию можно по номеру телефона +7- 700-687-49-10.

Чтобы принять участие, нужно не кормить животных за 12 часов до операции, не поить - за 2-4 часа до операции.

Кастрация кота обойдется в 2 500 тенге (вместо обычных 5 000 тенге), стерилизация кошки - 6 000 тенге. Цена стерилизации и кастрации собак рассчитывается по весу животного.

- Социально уязвимые слои населения часто не могут стерилизовать своих питомцев. Поэтому мы говорим о том, что необходимо проводить квотные, либо бесплатные стерилизации. Либо делать это по госпрограммам, - прокомментировала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Сейчас очень модно стало быть так называемым «серебряным» волонтером - например, когда у бабушек больше 5-10 животных дома, их сердце просто не выдерживает, когда они видят животное на улице, и забирают его домой. Именно таким людям помощь необходима в первую очередь.

Как отмечает Соловьева, если убрать нежелательный приплод из дома, который потом оказывается на улице, либо раздается «добрым людям» (которые тоже могут отправить кота или собаку на улицу), то можно исключить очень большой объем работы, связанный с бездомными животными.

- Именно поэтому в последний вторник февраля и проводится Международный день кастрации и стерилизации животных, - пояснила Ольга. - Обычно в это время ветклиники делают очень большие скидки. В Костанае операции будут проходить практически круглосуточно. Цены, с учетом скидки, совсем небольшие.

Организаторы акции также помочь бабушкам, которые кормят бездомных кошек.

- Если в вашем доме есть соседи-пенсионеры с животными, расскажите им об акции, - говорит Соловьева. - Они также могут принести на операцию кошек и собак, живущих возле подъездов. Мы надеемся, что эта акция в нашем городе будет не последней, потому что за эти дни мы не сможем охватить все население, которое нуждается в этой помощи. Сейчас мы подаем в управление ветеринарии проект о том, что такая акция должна проводиться постоянно и в идеале - бесплатно.

Волонтеры также ищут спонсоров, которые могут оплатить стерилизацию, кастрацию и чипирование животных для социально уязвимых слоев населения.

- Для вас 2 500 тенге - чаще всего, не деньги, - обращается волонтер к бизнесменам. - И если вы внесете эту сумму на депозит акции, мы сможем охватить большее количество животных. Было бы отлично, если совместно со стерилизацией и кастрацией мы бы еще чипировали животных и вносили в базу данных. В Казахстане она официально заработает с 1 сентября этого года, у нас осталось не так много времени, чтобы охватить всех животных в Костанае. По всем вопросам пишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19.