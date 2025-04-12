Приговор вынес 11 апреля суд Наурызбайского района. В один день в суде провели допрос свидетелей, прения и огласили приговор. Автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана ЕНСЕБЕКА приговорили к пяти годам ограничения свободы, сообщает Радио "Азаттык".

Фото с сайта Радио "Азаттык"

Автора сатирического паблика задержали 17 января. С тех пор он под стражей. Ему вменили «разжигание межнациональной розни». Он оказался под следствием из-за поста с песней «Йоу, орыстар», содержащей оскорбительные слова. Пост с этой композицией был выложен в паблике как реакция на высказывание российской телеведущей Тины Канделаки о дискриминации русского языка в Казахстане (МИД Казахстана после этого заявления россиянки внес ее в список персон нон-грата). Сама песня не находится под запретом в Казахстане.

Суд в Алматы запретил Енсебеку публичную деятельность, включая работу журналистом, а также участие в митингах, интервью. Также суд постановил конфисковать телефон и ноутбук Енсебека «как вещдоки», взыскать с него судебные издержки за проведение экспертизы, и обязал подсудимого выплатит 20 месячных расчетных показателей (более 78 тысяч тенге, около 150 долларов) в фонд потерпевших.

В ходе прений прокурор запросил для Темирлана Енсебека такое же наказание - пять лет ограничения свободы и запрет на общественную деятельность. Прокурор заявил, что вина подсудимого доказана. Согласно обвинительному акту, Енсебек «совершил тяжкое умышленное уголовное правонарушение против мира и безопасности человечества» на территории Алматы.

Сам Енсебек в зале суда не присутствовал - его подключали по видеосвязи из изолятора. Енсебек отверг обвинения, он требовал полного оправдания. Его адвокат просила прекратить дело.

Фото Ольги Логиновой / "Власть"

Как сообщает интернет-журнал "Власть", судья Бейнегуль КАЙСИНА отметила, что если Енсебек не найдет работу, то он должен отработать сто часов общественных работ.

- Если будете отказываться от общественных работ, это будет рассматриваться как нарушение, - сказала судья.



Енсебек ответил на это, что ему сложно будет найти работу, так как пять лет он будет в статусе террориста.



- Нет, не террориста, экстремиста, - сказала на это Кайсина.

Радио "Азаттык" также пишет, что адвокат Жанара Балгабаева, отвечая на вопрос, почему, по ее мнению, быстро прошли все этапы судопроизводства (разбирательство по существу началось 9 апреля), сказала:

- Я думаю, им неинтересно позволять дать возможность людям собираться, проводить какие-то акции.

10 апреля пятерых гражданских активистов, пришедших в суд, чтобы попасть на открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Енсебека, задержали. После того, как Айгуль Нурбулатову, Дархана Шарипова, Марию Кочневу, Ақторғын Ақкенжебаласы, Айрис Конысбай, не впустили в зал суда, они начали скандировать в фойе «Ашық сот!» («Открытый суд!»). Их вывели, на улице затолкали в автозаки, позже доставили в управление полиции, и оштрафовали по административной статье «Хулиганство».

Международные правозащитные группы, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, International Partnership for Human Rights, призвали Астану освободить Енсебека, снять с него обвинения.

21 января в Костанае активист Сергей ЗИНЧЕНКО провел перформанс в поддержку Темирлана Енсебека у здания Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" (Сатира не преступление - с каз.). Перформанс продлился не более 5 минут, после чего активист был задержан. В тот жедень в специализированном суде по административным правонарушениям его обвинили внарушении порядка организации мирных собраний и назначили штраф в размере 200 000 тенге. Пикеты с похожими лозунгами также проходили в Алматы.

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