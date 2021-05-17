15 мая в доме у администратора сатирического паблика Qaznews24 в Instagram Темирлана Енсебека прошел обыск. После этого Темирлана доставили в полицию, где допрашивали в течение пяти часов, сообщил сегодня фонд защиты свободы слова "Адил соз".

Темирлан Енсебек /Фото из соцсетей

Причина – расследование дела о «распространении заведомо ложной информации» (ст. 274 УК РК). Сейчас Темирлан Енсебек находится в статусе свидетеля с правом на защиту, с него взята подписка о неразглашении данных следствия.



Комментарий фонда «Адил соз»:

- Статья 274 УК РК к сатире и юмору никакого отношения не имеет. В ней речь идет об информации, которая создает общественную опасность или причиняет существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций и охраняемым законом интересам общества.

Публикации Тамерлана Енсебека были размещены в интернете с примечаниями: «Фейковые новости с юмором, сатирический контекст. Любое совпадение с людьми и событиями абсолютная случайность». Но полицейские, судя по всему, с такими понятиями, как «юмор» и «сатира», не знакомы. Создаётся также впечатление, что в полиции плохо знают и Конституцию Республики Казахстан, которая гарантирует свободу слова и творчества (статья 20).

Свобода творчества – это неотъемлемая часть свободы слова. Это естественное право автора самому выбирать темы своих произведений, художественные методы, приемы и принципы. Международные пакты в области прав человека называют свободу самовыражения одним из главных аспектов культурных прав. Это означает свободу искать, получать и распространять любую информацию и идеи в художественной форме, право наслаждаться искусством и творчеством других, а также обязательства государств уважать свободу, необходимую для творческой деятельности.