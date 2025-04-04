В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
В Казахстане ужесточили наказания за некоторые нарушения ПДД. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар СУЛТАНБАЕВ, передает Tengri Auto.
Помимо этого, с 13 марта за высовывание из кабины автомобиля во время его движения грозит штраф в 10 МРП. Причем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя.
Также, как сообщала "НГ", усилена и ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту оперативных и специальных служб (статья 598), где был увеличен штраф с 7 до 20 МРП, а при повторности – с 15 до 40 МРП.
Напомним, с завтрашнего дня, 5 апреля, в Казахстане вводятся новые требования к станциям техосмотра, а с 7 апреля в стране также изменится система коэффициентов "бонус-малус", которая определяет стоимость обязательного автострахования,
С 1 января также вступили в силу новые требования к частным перевозчикам, которые предполагают контроль со стороны владельцев интернет-платформ.
Они обязаны:
- подать уведомление о начале своей деятельности в акиматы;
- проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотр;
- проводить ежедневный техосмотр автотранспорта;
- соблюдать режим труда и отдыха.
Контроль возлагается на владельцев интернет-платформ (Яндекс, Индрайвер и другие).
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