В Казахстане ужесточили наказания за некоторые нарушения ПДД. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар СУЛТАНБАЕВ, передает Tengri Auto.

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Более строгие меры также касаются превышения скорости на 60 километров в час и более, за что теперь налагается штраф в размере 40 МРП.

- За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены прав на 9 месяцев, - сообщил Султанбаев.