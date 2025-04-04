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В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД

4 апреля 2025, 21:37 |  Государство

В Казахстане ужесточили наказания за некоторые нарушения ПДД. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар СУЛТАНБАЕВ, передает Tengri Auto.

Фото - Tengrinews.kz / Алихан Сариев
 
Более строгие меры также касаются превышения скорости на 60 километров в час и более, за что теперь налагается штраф в размере 40 МРП.
 
- За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены прав на 9 месяцев, - сообщил Султанбаев.

Помимо этого, с 13 марта за высовывание из кабины автомобиля во время его движения грозит штраф в 10 МРП. Причем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя.

Также, как сообщала "НГ", усилена и ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту оперативных и специальных служб (статья 598), где был увеличен штраф с 7 до 20 МРП, а при повторности – с 15 до 40 МРП.

Напомним, с завтрашнего дня, 5 апреля, в Казахстане вводятся новые требования к станциям техосмотра, а с 7 апреля в стране также  изменится система коэффициентов "бонус-малус", которая определяет стоимость обязательного автострахования, 

С 1 января также вступили в силу новые требования к частным перевозчикам, которые предполагают контроль со стороны владельцев интернет-платформ.

Они обязаны:

  • подать уведомление о начале своей деятельности в акиматы;
  • проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотр;
  • проводить ежедневный техосмотр автотранспорта;
  • соблюдать режим труда и отдыха.

Контроль возлагается на владельцев интернет-платформ (Яндекс, Индрайвер и другие).