13 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Административный кодекс РК. Некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения повысили, по другим пунктам, напротив, наказание смягчили, передает Informburo.kz.

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Появились и новые пункты – например, за перевозку пассажиров вне салона автомобиля. За высовывание в окно, открытие дверей на ходу или проезд в кузове придётся заплатить 10 МРП, это почти 40 тысяч тенге.

Наказывать будут как водителей, так и самих пассажиров. Выезд на встречную полосу для водителей с инвалидностью теперь также будет облагаться штрафом (30 МРП – почти 118 тысяч тенге), чего не было ранее. Наказание за нарушение правил проезда железнодорожного переезда увеличили вдвое (с 10 до 20 МРП), в три раза – за непредоставление преимущества машинам скорой помощи и полиции (с 7 до 20 МРП, а за повторное нарушение – с 15 до 40 МРП). Выезд на встречную полосу с ДТП (без пострадавших) повлечёт за собой лишение прав на девять месяцев, а не на шесть, как раньше.

За ДТП без пострадавших наказание, напротив, смягчили. Вместо лишения прав на шесть месяцев водителям теперь грозит штраф до 20 МРП – 78 тысяч тенге. Взыскание за неоплаченную парковку снизилось до 4 тысяч тенге. Ранее за такое нарушение приходилось платить 3 МРП, это более 11 тысяч тенге.