Цены на техосмотр автомобилей в Казахстане могут вырасти в два раза, а количество станций техосмотра снизится до 300. Такой прогноз дают в профильной республиканской ассоциации. Это связывают с изменением правил работы пунктов технического осмотра, которые вступают в силу уже 5-го апреля, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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По данным ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств, в Казахстане работает около 800 операторов техосмотра. Каждый из них в среднем имеет по две точки, таким образом, в стране работают порядка 1600 станций.

Станций технического осмотра в скором времени может стать меньше из-за изменений правил, которые вводятся с 5 апреля. Чтобы вести этот бизнес, раньше можно было просто уведомить Министерство транспорта о желании открыть пункт техосмотра. Теперь же необходимо получить разрешение и пройти переаттестацию. И это хорошо, считают в профильной ассоциации.

"Вся деятельность технического осмотра стала бесконтрольной. Открыть станцию техосмотра мы можем прямо сейчас, сидя в офисе, мы с вами её зарегистрируем. Попросим документы у кого-то, сделаем договор аренды с кем-нибудь и, не выходя из кабинета, зарегистрируем станцию. Вот это повлекло за собой огромное увеличение количества фиктивных станций", – сказал президент республиканской ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств Михаил Будянский.

Количество станций снизится до 300, предполагают в профильной ассоциации. Именно столько пунктов работало в стране до 2016-го года. А уже после регистрация стала носить уведомительный характер. Именно тогда и увеличилось число станций.

Сокращение игроков на рынке скажется на цене, говорят эксперты. Сейчас услуга стоит от 3000 до 7000 тенге, но цена может вырасти вдвое. Если учитывать, что от добросовестной проверки состояния авто зависит жизнь и здоровье людей, цена уходит на второй план, отметили юристы.

"К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за два дня до ДТП проходил технический осмотр авто. Клиент подозревает, что станция технического осмотра ненадлежащим образом оказала услугу", – отметила юрист Акмарал Хитарова.

Теперь на рынке останутся только честные бизнесмены. Кстати, открытие станции техосмотра с соблюдением всех правил обойдётся в сумму от 17 до 22 млн тенге.



