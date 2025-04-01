С 7 апреля 2025 года в Казахстане изменится система коэффициентов "бонус-малус", которая определяет стоимость обязательного автострахования, передает Tengri Auto.

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Теперь на цену полиса будут влиять не только ДТП, но и определенные нарушения ПДД, об этом было заявлено еще в октябре 2024 года.

Ранее страховой класс снижался только при наличии аварий по вине водителя. Новые правила вводят три дополнительных низких класса - А, М1 и М2, с повышающими коэффициентами до 3,5.

Ключевое изменение касается нарушений ПДД. Если водитель три или более раз за период действия страховки превысит скорость на 40 километров в час и более, выедет на встречную полосу или создаст аварийную ситуацию, то при ДТП его класс снизится сильнее, чем у водителей без штрафов.

Изменения коснутся как аварийных, так и аккуратных водителей. Для тех, кто пять лет не попадал в ДТП, стоимость страховки снизится, а для частых нарушителей и виновников аварий - увеличится.