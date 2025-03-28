Пост с извинениями костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. В качестве фото прикрепил резолютивную часть, а также подчеркнул, что написал пост, чтобы исполнить решение суда и уведомление частного судебного исполнителя.

Фото из архива "НГ"

Зинченко в посте сообщает, что Татьяна Г. не является сепаратисткой, а он был неправ. И приносит извинения за недостоверную публикацию.

Напомним, жительницу Костаная Татьяну Г. (фамилию не указываем из этических соображений - "НГ") вызвали в полицию 13 сентября. Причиной стали посты в соцсетях с фотографией её машины, госномер которой оформлен рамкой с надписью "Вежливые люди" и автоматами по бокам. Фотографию опубликовали алматинские блогеры, подписав её фразой "Қостанайдың сепаратистері". Зинченко сначала перепостил публикацию на свою страницу в Facebook, а затем перенёс её на свою страничку в Instagram.

1 октября суд признал Зинченко виновным в клевете и назначил ему 20 суток административного ареста. Однако, как рассказала Татьяна Г., травля в её адрес не прекратилась. Ей продолжали угрожать и обвинять в сепаратизме якобы с подачи Зинченко. Татьяна Г. отмечала, что после публикации Зинченко и его сторонников ей писали в WhatsApp и Instagram угрозы: "Смерть оккупантке", "Сепарня", "Как ты вообще живёшь на этой земле?". Её уже несколько раз вызывали в КНБ, где просили дать объяснения, так как кто-то из Алматы написал заявление с просьбой проверить Татьяну.

Поэтому в ноябре Татьяна подала гражданский иск. Суд удовлетворил его частично, обязав Зинченко опубликовать пост с извинениями и опровержением, а также выплатить компенсацию морального вреда, которую суд снизил с 2 000 000 до 200 000 тенге. Деньги Зинченко выплатил.

Зинченко тогда отказывался приносить извинения и пытался обжаловать решение суда. Поэтому частный судебный исполнитель (ЧСИ) потребовал опубликовать пост до 26 марта.

По словам Сергея Зинченко, теперь он также должен оплатить услуги ЧСИ в размере 50 МРП (196 600 тенге).

- Сейчас я чувствую себя нормально, травля остановилась, - сообщила корреспонденту "НГ" Татьяна Г. после публикации поста Зинченко. - Я знаю, что этот человек не успокоился. Он опубликовал этот пост для галочки, потому что его заставил суд.

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