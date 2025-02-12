Костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО проиграл очередной суд. Это уже четвертое судебное разбирательство по делу о клевете и обвинениях в сепаратизме. В октябре 2024-го Зинченко наказали за клевету арестом на 20 суток. Спустя неделю он проиграл апелляцию. А в декабре суд удовлетворил гражданский иск, по которому Зинченко обязали опубликовать опровержение в соцсетях, а также выплатить 200 000 тенге компенсации морального вреда и 100 000 тенге в качестве оплаты услуг юриста.

Сергей Зинченко выступал в суде по видеосвязи, так как не успел приехать с работы

И, наконец, 11 февраля облсуд не только оставил в силе решение по гражданскому иску, но и добавил 100 000 тенге в качестве компенсации затрат на юридические услуги. Итого Зинченко должен выплатить только по этому делу более 400 000 тенге.

Напомним, что Зинченко репостнул на свою страничку в Facebook чужой пост с фотографией автомобиля, госномер которого был обрамлен рамкой с надписью "Вежливые люди". Владелицу авто Татьяну Г. (фамилию не указываем из этических соображений - "НГ") в этом посте назвали "Костанайской сепаратисткой". Позже Зинченко перенес этот пост на свою страничку в Instagram, прикрепив к нему описание термина "Вежливые люди" из Википедии. Это словосочетание имеет скрытый подтекст, так как им обозначали российских военных без опознавательных знаков, которые в 2014 году участвовали в аннексии украинского Крыма.

Татьяна Г. отмечает, что после публикации Зинченко и его сторонников ей пишут в WhatsApp и Instagram угрозы: "Смерть оккупантке", "Сепарня", "Как ты вообще живешь на этой земле?". Ее уже несколько раз вызывали в КНБ, где просили дать объяснения, так как кто-то из Алматы написал заявления с просьбой проверить Татьяну. По словам женщины, травля не прекращается уже 5 месяцев:

- Мою фотографию выставляют в соцсетях с подписью, что я сепаратистка, - рассказала "НГ" Татьяна Г. - Это делает не сам Зинченко, а его союзники. Они выставили фотографию моей коллеги, не разобравшись. Я написала Зинченко с требованием удалить этот пост. Через полчаса пост удалили. Они пишут жалобы на мою работу. Хорошо, что мое начальство адекватное и не реагирует на них.

Адвокат Олег МАЛЬКОВ, представлявший интересы Татьяны Г., заявил в областном суде: "Если прочитать весь мусор, который пишут про нее, то это может привести к разжиганию межнациональной розни и социальной напряженности".

- Его виновность была установлена. О чем мы можем еще говорить, если его вина доказана? - спросил Мальков. - Гражданское дело родилось из административного, в котором ответчик не доказал свою невиновность. Поэтому я прошу оставить решение по гражданскому иску без удовлетворения.

Сергей Зинченко, как и его адвокат, вновь заявили, что костанаец не является автором поста. Ответчик назвал гражданский иск необоснованным, а арест на 20 суток - политическим преследованием перед референдумом по строительству АЭС. Судья прервал его заготовленную речь, попросив высказываться по существу рассматриваемого дела.

В итоге коллегия оставила апелляционную жалобу Зинченко без удовлетворения, так как "каких-либо оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется".

После суда Сергей Зинченко сообщил "НГ", что публиковать опровержение не намерен. Планирует подать жалобу в Верховный суд РК и обратиться в международные судебные инстанции.

На своей страничке в Instagram он сообщил, что взял кредит на 1 млн тенге, чтобы оплатить назначенные штрафы. Общая сумма штрафов по разным делам превышает 600 000 тенге. Пока он выплатил только один штраф - 196 000 за перформанс возле здания Казахского драматического театра. Тогда активист продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" (Сатира не преступление - с каз.) и таким образом хотел выразить поддержку арестованному в Алматы автору сатирического паблика QazNews24 Темирлану Енсебеку, которому вменяют разжигание межнациональной розни.

Фото Георгия ГОВОРОВА