Этот вопрос 6 марта на брифинге РСК журналисты задали директору Костанайского филиала РГП «Казгидромет» Аделю АХМЕТОВУ.

Слева напправо: Даурен Абдикамитов, Толеген Иманбаев, Омиржан Тукушев, Ибрагим Бекмухамедов и Адель Ахметов

Он пояснил, что есть вероятность начала паводка с 20 марта, но она не стопроцентная.

- В 2023 году почва в области была увлажнена на 200–300%, а зимой прошлого года она промерзла. Также шли дожди и при последующих морозах образовалась корка, из-за чего весной воде просто некуда было деваться, - отметил спикер. - В этом году такой корки на почве нет и, вероятно, около 30% влаги она примет.

Из 111 запланированных ДЧС Костанайской области противопаводковых мероприятий выполнены 96.

- Это усиление дамбы в Тобыле, строительство ливневых канализационных сетей в поселке Северный близ Аркалыка, - пояснил заместитель начальника ДЧС Омиржан ТУКУШЕВ. - Также отремонтированы четыре моста, два водохранилища, обустроены две плотины и шесть дамб. В ближайшее время планируем проводить взрывные работы на реках для устранения ледяных заторов.

С учетом прошлогоднего опыта ведется работа по обеспечению достоверного учета сельскохозяйственных животных.

- С февраля этого года проходят подворные обходы, устанавливается количество неучтенных сельхозживотных, - сообщил руководитель управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ. - Их владельцам разъясняется необходимость идентификации имеющихся на подворье животных.

Отгонять скот с участков, подверженных затоплению, нужно в места на возвышенности.

Сброс воды с водохранилищ будет проводиться после их заполнения до 80–85% от полного объема, - сообщил директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен АБДИКАМИТОВ. - В настоящее время они заполнены на 63%.

Спикеры ответили на вопросы.

- Какая ситуация на данный момент? В каких регионах наиболее вероятен паводок?

- Сейчас мы, в частности, мониторим ситуацию в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. На данный момент она стабильная, - ответил Омиржан Тукушев.

Костанай, 6 марта 2025 год. Республиканские противопаводковые учения «Көктем-2025»

- Недавно прошли республиканские противопаводковыеучения. Какие результаты?

- Мы готовы к паводкам. Во время учений проверили работу всей водооткачивающей техники, передвижных насосных станций, готовность вещмешков, обмундирования и защитного снаряжения личного состава, а также плавсредств.

- Какой новый опыт, технику или снаряжение вы используете в связи с прошлогодним паводком?

- Учитывая прошлогодний опыт, разработали ряд программных документов, планы инженерных работ. Обновили автопарк более чем на 20 единиц техники, еще столько же водооткачивающей техники нам передали из других регионов.

Пробный образец разборной дамбы, установленный в Костанайском районе вблизи моста КЖБИ в



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=5521

- Недавно вы испытывали новую дамбу, элементы которой применяются в военной промышленности США. Как она себя показала? Будете ли использовать ее во время возможного паводка?

- Она очень мобильная, быстро собирается, в нее можно засыпать любой инертный материал, например ,песок. Дамба показала себя хорошо во время испытаний и проявит свою эффективность уже во время паводка. Будем использовать ее в тех районах, где это будет необходимо, в зависимости от ситуации.

- Есть ли у вас статистика по количеству затопленных полей в прошлом году? Смогут ли они быть обработаны в этом году?

- Да, это хозяйственные угодья в Карасуском районе - около 40 тыс. га. Благодаря обводному каналу вода с этих полей ушла, и в этом году посмотрим, будем ли вводить их в сельхозоборот или нет., - ответил руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.

- Выделялись ли в прошлом году сельхозникам, например овощеводам, компенсации за ущерб от паводка?

- Нет, в прошлом году овощеводы не получили компенсаций, так как на момент паводка не существовало правил их возмещения в растениеводстве. Позже они вступили в законную силу, и в этом году животноводы и растениеводы получат компенсации в случае нанесения ущерба от паводка.

Фото Андрея СКИБЫ

