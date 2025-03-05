"Большая загруженность" - Нарушения при выдаче квартир прокомментировал руководитель отдел жилотношений акимата Костаная
Андрей СКИБА
В апреле 2024 года прокуратура Костаная проводила проверку работы комиссии отдела жилищных отношений и выявила многочисленные нарушения. Руководителю отдела Габиту БЕКТАБАНОВУ объявили выговор, а две сотрудницы уволились по собственному желанию.
Одним из последствий этой проверки стало судебное разбирательство между Асем САРЛЫБАЕВОЙ и акиматом города. Женщина получила служебную квартиру в доме № 9 микрорайона Юбилейный как работник бюджетной сферы. Спустя время чиновники прислали ей уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а в отделе жилищных отношений её поставили в очередь по категории неполная семья.
Асем Сарлыбаева/Фото из архива "НГ"
Акимат подал иск о признании договора найма недействительным. Дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, так как у Асем трое несовершеннолетних детей. 26 февраля суд принял решение, поддержав иск акимата.
Во время судебного процесса представитель прокуратуры сообщил, что после проверки были уволены завсектором отдела жилищных отношений Марина Вель и секретарь жилищной комиссии Ангелина Бадак. Но на слушании выяснилось, что Бадак уволилась по собственному желанию, а Вель заняла другую должность в госорганах. При этом в документах у Бадак указана другая должность - статист, и должностным лицом она не являлась.
После процесса Габит Бектабанов прокомментровал "НГ" этот момент.
Габит Бектабанов/Фото из архива "НГ"
- Как вы считаете, в чем конкретно была ошибка, из-за которой перепутали данные Сарлыбаевой и других граждан?
- Большая загруженность тогда была, поэтому допустили ошибку. У нас в отделе очень много работы, постоянно люди - более 20 обращений в день поступает! Также на тот момент всех очередников регистрировали в электронной системе Kezekte, но пакет документов, который нам сдавали граждане, был бумажным.
- Что можно сделать, чтобы не допустить ошибок в дальнейшем?
- Мы разработали для удобства еще одну базу и очередь там электронно формируем, повторно сверяемся с системой Kezekte. То есть, проходит двойная проверка, чтобы не допустить подобных ситуаций.
- Почему у Ангелины Бадак была указана другая должность?
- Она была методистом отдела, но могла выполнять и обязанности секретаря комиссии.
- Вы считаете себя виновным в случившемся?
- Да, я несу ответственность за это. Мы видим здесь свою вину, поэтому сразу и сообщили в прокуратуру об обнаруженных ошибках.
Фото из архива "НГ"
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.