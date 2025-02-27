Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру в доме № 9 микрорайона Юбилейный как работник бюджетной сферы. Спустя время чиновники прислали ей уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а в отделе жилищных отношений её поставили в очередь по категории неполная семья.

Асем Сарлыбаева

Акимат подал иск о признании договора найма недействительным. Дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, так как у Асем трое несовершеннолетних детей. 25 февраля прошли прения, а 26 февраля суд принял решение.

Как пояснила "НГ" адвокат Аида ШАРЕНКОВА, в очереди на получение жилья Сарлыбаева стояла с 2011 года, как госслужащий. В 2023 года Асем обнаружила, что ее фамилии нет в списке, и снова оформила постановку в очередь. А также обратилась к руководству Академии МВД, в которой работает, с просьбой предоставить ей служебную квартиру. Академия направила ходатайство в акимат Костаная. И в декабре того же года жилье наконец-то предоставили.

В апреле 2024 года прокуратура Костаная проводил проверку работы комиссии отдела жилищных отношений и выявила многочисленные нарушения. Руководителю отдела Габиту Бектабанову объявили выговор.

В числе нарушений было и предоставление квартиры Асем Сарлыбаевой.

- Договор найма с Сарлыбаевой был заключён на основании неверных данных в протоколе жилищной комиссии, что она относится к категории "неполная семья", - сообщила в суде представитель акимата Костаная Асель БАЕКЕНОВА. - Также неверно были указаны год - 2005-й и номер постановки в очередь - 41. Однако, согласно сведениям информационной системы Kezekte, Сарлыбаева стояла в очереди по категории "госслужащий" с 20 марта 2023 года и значилась в очереди под № 5639. Это выяснилось и при проведении служебной проверки прокуратурой Костаная. Жильё в этом доме предоставляется социально уязвимым категориям граждан, а Сарлыбаева на момент подачи иска не относилась к этой категории. На основании этого прошу суд признать договор найма недействительным и незаконным.

Асем Сарлыбаева не согласилась.

- В очередь на получение квартиры я встала в 2011 году как работник бюджетной сферы (тогда работала учителем), в 2020 перешла работать в костанайскую Академию МВД РК, - сообщила она. - В 2023 году мой руководитель предоставил ходатайство, чтобы я получила квартиру, его я отнесла в акимат. В декабре того же года мне предоставили квартиру, но я не знала, по какой категории - мне никто не говорил, а я не спрашивала. Потом мне сказали, что выселяют, якобы я незаконно получила, начались суды. Много людей, как госслужащие, получили квартиры в нашем доме. При этом многие не живут в них, а сдают! Почему я нарушаю чьи-то права, живя в этом доме, а они - нет?!

- На мой запрос в акимат ответили, что квартира, как служебное жильё, Сарлыбаевой не предоставлялась, - отметила адвокат Аида Шаренкова. - По информации отдела жилищных отношений, она встала в очередь ещё в 2005 году, но на тот момент она ещё училась в школе и сделать это никак не могла! Мы считаем, что доводы истца о том, что ответчиком незаконно заключён договор найма, опровергаются тем, что Сарлыбаева фактически к ним относится - одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Это не её вина, что в отделе жилищных отношений ненадлежаще ведётся делопроизводство. Предоставленная квартира является единственным жильём для Сарлыбаевой и её детей. Мы считаем исковые требования необоснованными, просим суд отказать в их удовлетворении.

Она также попросила суд вынести частное определение в отношении сотрудников отдела жилищных отношений из-за игнорирования ими ходатайства Академии МВД РК.

Адвоката поддержала методист сектора по охране прав и защиты интересов детей отдела образования Костаная Марина КРАВЕЦ, отметив, что Сарлыбаева - мать троих детей, воспитывающая их без отца, а исковые требования - не в интересах детей.

Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата, так как получение жилья ответчицей нарушает права других граждан, стоящих в очереди.

- Исковые требования удовлетворить, признать договор найма недействительным, - огласила решение судья Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. - При рассмотрении дела было обнаружено, что жилище ей было предоставлено с нарушением законодательства - нарушена очередность и права других граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В очереди, как социально уязвимая, она не состояла, значилась как госслужащая, а корректировка очередности была проведена только в январе этого года. Судом установлено, что ходатайство от Академии МВД в отдел жилищных отношений направлялось, но удовлетворено не было, жильё в состав служебного не переводилось.

Суд вынес частные определения в адрес акима Костаная и отдела жилищных отношений из-за того, что было проигнорировано ходатайство Академии МВД и допущены многочисленные нарушения в работе жилищной комиссии.

Представитель прокуратуры сообщал в суде, что после проверки были уволены завсектором отдела жилищных отношений Марина Вель и секретарь жилищной комиссии Ангелина Бадак. Но выяснилось, что Бадак уволилась по собственному желанию, а Вель занялп другую должности в госорганах. При этом в документах у Бадак указана другая должность - статист, и должностным лицом она не являлась.

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- Концепция «слышащего государства», о которой говорит президент, у нас не реализована, - прокомментировала решение суда Асем Сарлыбаева. И заплакала: - Местные исполнительные органы, в том числе аким Костаная Марат Жундубаев, его замы, например, Алмат Исмагулов, не готовы слышать обычных граждан - таких, как я. Я не вижу здесь своей вины - здесь вина госаппарата и госучреждений, в том числе отдела жилищных отношений во главе с Бектабановым. На судьбы людей всем наплевать! Неужели каждое такое дело должен решать президент? Или нам нужно всем быть Салтанат Нукеновой, быть жертвой, чтобы твой дом сгорел, мать умерла - только тогда на тебя обратят внимание? Не слышат простых граждан!

Сарлыбаева намерена оспорить решение в Костанайском областном суде.

Фото Андрея СКИБЫ