Жительница города Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру от акимата Костаная в микрорайоне Юбилейный как работник бюджетной сферы. Спустя некоторое время чиновники стали присылать ей уведомления о выселении, заявив, что дом предназначен только для социально уязвимых слоёв населения, а в отделе жилищных отношений перепутали её категорию и поставили её в очередь как «неполную семью».

Асем Сарлыбаева

В итоге акимат подал иск к Сарлыбаевой о признании договора найма недействительным. Дело теперь рассматривают в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области (у Асем трое несовершеннолетних детей). Если акимат выиграет суд, вероятно, Сарлыбаеву выселят из квартиры.

Как пояснила "НГ" адвокат Асем Аида ШАРЕНКОВА, в очереди на получение жилья как госслужащий Сарлыбаева стояла еще с 2011 года, но когда выдавали договор найма, заметила, что очередь не сохранилась и пришлось встать заново - уже с 2023 года.

На заседании 19 февраля в суле в качестве свидетеля допросили сотрудника прокуратуры Костаная Ерлана ГУТОВА, который в апреле прошлого года проводил проверку работы комиссии отдела жилищных отношений и законности предоставления жилья гражданам Костаная.

Ерлан Гутов. На заднем плане Карлыгаш Шармухаметова

- Было выявлено 17 случаев, когда квартиры выдавались лицам, не относящимся к категории «социально уязвимые слои населения», а также тем, кто не стоял в очереди на получение жилья или состоял в ней, но получил иную очередность, - отметил Гутов. - В частности, Сарлыбаева стояла в очереди с 2005 года под № 41 в категории «неполная семья». А в марте 2023 года её поставили в очередь как «госслужащую», и в очереди она уже значилась под № 5639.

Ерлан Гутов добавил, что сотрудники прокуратуры также нашли факты нарушения процедуры жилищной комиссии. В результате руководителю отдела жилищных отношений Габиту Бектабанову был объявлен выговор, а завсектором отдела и секретарь комиссии были уволены.

Он также отметил, что на момент проверки в очереди на получение жилья в категории социально уязвимые слои населения стояло более 3000 граждан. Прокуратура признала, что их права также были нарушены.

- А была ли установлена вина самой Сарлыбаевой, что она, например, не предоставила какие-либо документы и т.д.? - спросила у допрашиваемого судья Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. - Насколько помню, она сказала, что сама этим не занималась, а кто-то из родственников должен был прийти, но так и не явился. Но точно была установлена вина госоргана.

Асем Сарлыбаева пояснила, что сотрудники прокуратуры не приглашали её на встречу, а приехали к ней домой, предоставили акт об изъятии квартиры, и она писала объяснительную.

- Часть квартир была предоставлена лицам, не являющимся социально уязвимыми слоями населения. Это нарушение или нет? - спросила у сотрудника прокуратуры Аида Шаренокова.

- Это предусмотрено. Допускается определённый процент в предоставлении квартир работникам бюджетных организаций, - пояснил Гутов.

Отвечая на вопросы адвоката, он также отметил, что во время проверки было обнаружено, что у жилищной комиссии не было договоров найма, и их находили в коммунальных службах города.

Представитель акимата Костаная Асель БАЕКЕНОВА пояснила суду, что акиму Костаная Марату Жундубаеву о ситуации в целом известно, но не о деле Сарлыбаевой в частности. Однако она сообщит руководству о решении суда по этому делу.

- Знаю, что она записывалась на приём к замакиму Исмагулову, если не ошибаюсь, как раз по вопросу перевода жилья в категорию служебного, - пояснила Баекенова. - Но вообще этот вопрос не в его компетенции, этим занимается жилищная комиссия.

Асем Сарлыбаева добавила, что хотела попасть на приём именно к Жундубаеву, но «туда невозможно попасть», хоть она и записывалась на приём к нему несколько раз.

Прения по этому делу пройдут в суде 25 февраля.

Фото Андрея СКИБЫ