25 февраля подсудимые Денис МАРТИН и Ербол БЕККАЛИЕВ выступили с последним словом в суде № 2 Костаная. Бывшие председатель и депутат маслихата района Беимбета Майлина пришли в суд уже с вещами. Но оба до последнего просили - не лишать их свободы.

Осужденных во время оглашения приговора взяли под стражу в зале суда

Первым к суду обратился Денис Мартин, председатель маслихата района Беимбета Майлина.

- Вину полностью признаю, полностью раскаиваюсь, - сказал он. - За эти почти 3 месяца я всё понял. Впредь нарушать закон больше не буду! Прошу пожалуйста дать мне наказание в виде штрафа. Готов его оплатить, деньги имеются. Оплатим в течение трех рабочих дней. Пожалуйста, уважаемый суд, у меня четверо детей. Всем им надо дать воспитание, любовь отцовскую, каждому нужно внимание. Пожалуйста, прошу вас, не лишайте меня свободы. Накажите деньгами!

Ербол Беккалиев был более краток. Он также признал вину и просил не лишать его свободы.

Напомним, с августа по октябрь 2024 года был проведен аудит аппарата акима района Беимбета Майлина, а также акиматов и отделов образования нескольких сельских округов в этом районе. По результатам аудита в ТОО "Алтын Елтай", чьим учредителем до избрания депутатом маслихата был Денис Мартин, а ныне является его гражданская супруга Ольга Рой, выявлены нарушения на 38,7 млн тенге. Нарушения связаны с необоснованным перечислением денежных средств на счет ТОО за фактически невыполненный объем работ. Денис Мартин попросил Ербола Беккалиева, чтобы он через знакомую с помощью взятки в 2 млн тенге "решил проблему". Но сотрудница ДВГА, дав согласие на получение денег, по должностной инструкции обратилась в антикоррупционную службу.

Читатели "НГ" под публикацией на сайте об этом процессе напомнили, что в 2020 году мы публиковали серию статей об индивидуальном предприниматели Ерболе Беккалиеве. Тогда общественники выявили, что он участвовал в нескольких тендерах акимата Рудного как ИП «ТaByS 2020». Их интерес вызвал контракт на «услуги информационного мониторинга» социальных сетей с созданием четырех фейковых аккаунтов «для комментирования и контраргументации». Когда проверили другие контракты, выяснилось, что предприниматель занимается самой разной деятельностью - от установки двигателей для фонтана до юридических консультаций. Он ремонтировал здание акимата, устанавливал памятник полицейским, погибшим при исполнении служебного долга, а также занимался техническим обслуживанием автомашины Kia Sorento для отдела ЖКХ. Договор по автомобилю примечателен тем, что обслуживать его должны в течение года, но спустя всего сутки после подписания он оказался де-факто, как написано, на сайте госзакупок, исполнен.

После расследования "НГ" выяснилось, что "ТaByS 2020" перестало заключать контракты. Однако, когда шумиха улеглась, предприниматель возобновил свою деятельность и исполнил 7 договоров с самыми разными госорганами. Среди них - отдел ЖКХ Рудного, Городской парк культуры и отдыха Рудного, школа им. Байтурсынова, ДЮСШ № 3 и ГКП "Лисаковскгоркоммунэнерго". В Лисаковск он поставлял брусья и обрезные доски, в парке устанавливал столбы с оградительной сеткой и обеспечивал условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Еще два договора были заключены в 2024 году. Рудненским библиотекам предоставил услуги по обслуживанию сантехники, а у отдела внутренней политики арендовал баннер.

25 февраля, перед очередным хаседанием в суде, корреспондент "НГ" спросил Ербола Беккалиева - был ли он героем этих публикаций и может ли он их прокомментировать. Но он оставил вопрос без ответа.

В тот же день судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ зачитал приговор. Он назначил Ерболу Беккалиеву наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности, Денису Мартину - 2 года и 7 месяцев и 15 дней лишения свободы в колонии средней безопасности. Обоим пожизненно запретили работать на госслужбе. Осужденных взяли под стражу в зале суда. Подсудимым зачли срок нахождения под подпиской о невыезде и домашним арестом.

- Ваша вина в уголовном правонарушении установлена, - объяснил свое решение Оразбай. - В качестве смягчающих обстоятельств принято признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. Санкция статьи предусматривает два вида наказания: штраф и лишение свободы. С учетом тяжести преступления суд выбрал лишение свободы. По мнению суда, данное наказание сможет обеспечить достижения цели. Оснований для условного освобождения суд не нашел.

Судья также разъяснил: так как у Мартина наказание более 2-х лет, то он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. У Беккалиева менее 2-х лет, поэтому у него более мягкие условия отбывания наказания.

Подсудимые выслушали приговор молча. Родственники успели обнять Беккалиева и Мартина.

Приговор суда не окончательный. Но пока неизвестно, будут ли осужденные его обжаловать.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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