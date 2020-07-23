Не обманули? Значит, не нарушили! - Прокуратура Рудного прокомментировала отписки местных чиновников

О странностях в сфере госзакупок Рудного «НГ» рассказывает уже в течение месяца. Пытались проанализировать, почему в госзакупках связанных с деятельностью ИП «TaByS-2020» так много нарушений: то техническая спецификация неправильно составлена, то срок исполнения работ составляет меньше суток. Спросили заказчиков, как они объяснят нестыковки тендеров, но в ответ получили отписки. После чего попытались получить комментарий у тех, кто, по идее, должен давать правовую оценку таким действиям чиновников.

В акимате Рудного на вопросы «НГ» отвечают отписками с цитатами Закона «О госзакупках» / Фото Георгия ГОВОРОВА

3 июля «НГ» обратилась в департамент по делам госслужбы по Костанайской области. Так как мы считаем, что отказ в предоставлении полной информации косвенно указывает на то, что госслужащие пытаются утаить правду от общественности. Не лучшая характеристика для имиджа представителей власти.

Нам ответили, что эти случаи не входят в компетенцию департамента, и поэтому письмо перенаправили в прокуратуру Рудного, акимат Рудного, отдел образования Рудного и акимат Костанайской области.

- Установлено, что на ваши запросы в аппарат акима, отдел ЖКХ и управление полиции Рудного даны ответы, не содержащие заведомо ложной информации, - сообщил «НГ» 16 июля и. о. прокурора Рудного Ернар МУКАНОВ. - Из этого следует, что в действиях должностных лиц не усматриваются признаки неправомерного отказа в предоставлении информации или предоставления заведомо ложной информации. В данном случае имеет место предоставление информации в неполном объеме, однако в этом нет состава правонарушения по ст. 456-1 КОАП РК. Непредоставление ответа от КГКП «Ясли-сад №1 акимата Рудного» в установленный законом срок также не является неправомерным отказом в предоставлении информации.

То есть, если на конкретные вопросы журналиста чиновник не отвечает, то он действует в полном соответствии с законом. Ну а неполнота предоставленной информации и нарушение сроков, предоставленных для ответа в Законе «О СМИ», так это вообще мелочи. Главное - что не врет. Хоть и хранит молчание.

В отделе образования Рудного на письмо из прокуратуры отреагировали быстро, сообщив «НГ» 21 июля, что все-таки вина заведующей яслей-сада № 1 Зауре Масакбаевой в данном случае есть. Поэтому ее привлекли к дисциплинарной ответственности за непредоставление ответа в установленный законом срок.

К этому времени, 10 июля, пришел ответ и из детского сада, в котором нет информации ни по одному из вопросов. Масакбаева не стала объяснять, что за ошибка допущена в договоре об оказании юридических услуг на 670 000 тенге. А также не пояснила, какими навыками обладает ИП для проведения ремонта здания стоимостью 2,6 млн тенге. Заведующая ограничилась цитатами из Закона «О госзакупках», соблюдение которых мы и не ставили под сомнение.

Последний ответ 22 июля пришел за подписью акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА. Он не стал комментировать ответы своего подчиненного - руководителя аппарата акима Азамата Искакова. Зато дал развернутый ответ с обильными цитатами закона по поводу установки блокпостов в Рудном за почти 21 млн тенге. Ответ достаточно формален - примерно так нам отвечали и другие чиновники по госзакупкам с ИП «TaByS-2020».

- Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках не требуют предоставления сведений, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, об опыте работы, отзывы об исполнении договоров с предыдущих объектов, - пишет в ответе Гаязов. - Конструкции постов охраны находятся на балансе аппарата акима, а хранятся в городском парке культуры и отдыха и готовы к эксплуатации. По факту работы автовышки и установки видеонаблюдения сообщаю, что данные услуги были выполнены согласно технической спецификации.

Из этого ответа остается непонятным, почему аппарат акима Рудного обратиляь именно к ТОО «СтройПроектИндустрия». Неужели просто перебирали список предприятий Рудного и ткнули пальцем в понравившегося? Ведь заказчик должен быть уверен, что именно эта фирма сможет успешно выполнить госзаказ, тем более - во время режима ЧП.

Руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» Николай ГИНЬЯТОВ отмечает: по данным сайта госзакупок, договор по установке блок-постов исполнили за 10 суток - с 20 по 30 апреля. Но, по данным все того же сайта, ямобур беспрерывно, днем и ночью, работал 257 часов. Это 10,5 суток. Как он мог работать еще полдня после того, как договор был исполнен? А ведь только на эту услугу потратили 1 771 000 тенге. А видеонаблюдение на блокпостах монтировали... 81 час. Еще 568 часов понадобилось на работу электромонтажников - то есть 23,6 суток. Все это согласно техспецификации?

Рудненские власти неоднократно объясняли причину принятия решений о проведении спорных госакупок пожеланиями общественности. Например, предложение о мониторинге социальных сетей за 1 300 000 тенге для поиска деструктива и ответа на важные вопросы из жизни города было озвучено на общественных слушаниях, а планы по строительству колеса обозрения обсуждал городской общественный совет. Кстати, против аттракциона тогда выступал общественник Максим ФРОЛОВ. В новый состав общественного совета он не попал.

Максим Фролов: «Акимату нужно менять подходы во взаимодействии с горожанами» / Фото из соцсетей

15 июля Гиньятов опубликовал на страничке ЦЗПП Рудного ответ Азамата Искакова о новом составе общественного совета города. С 11 февраля 2019 года в него входят: заместители акима Рудного Д. В. Петрухно, Е. В. Скаредина, А. К. Ескатов, первый заместитель председателя Рудненского городского филиала партии «Нур Отан» М. С. Куанышбаев, директор КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина» Ж. К. Кусайын, председатель Рудненского городского филиала ОО «Организация ветеранов» С. С. Бексеитов, директор ТОО «Rydnyi media» К. У. Аманова, директор филиала Палаты предпринимателей Костанайской области С. А. Абулгазиев, а также... руководитель юридического отдела ТОО «КҮН ЭЛЕКТРОСЕТЬ» Ербол Беккалиев, он же - ИП «TaByS-2020».

- Наши городские чиновники очень ловко научились ссылаться на решение «типо» общественного совета, - написал 19 июля Максим Фролов в соцсетях. - Только из моего опыта ничего этот совет не решает. И, по моему мнению, он дискредитирован полностью. И если там еще есть кто из реальных экспертов городского сообщества, им нужно выйти из этого совета, чтобы не быть «замаранными» в каких-либо сомнительных проектах. А вообще, конечно, акимату нужно менять стиль и подходы в управлении и взаимодействии со своими горожанами. Работать честно, и тогда не нужны будут фейковые аккаунты для троллинга городских активистов.

Полностью согласны с пожеланиями о смене стиля работы рудненских чиновников. Уж очень хочется, чтобы акимат отказался от отписок и начал отвечать по существу на поставленные вопросы.