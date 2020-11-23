Экс-руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков (ныне он возглавляет отдел внутренней политики) и заведующая ясли-садом №1 Зауре Масакбаева нарушили ст. 39 Закона «О государственных закупках». Об итогах проверки департамента госаудита сообщил Центр защиты прав потребителей Рудного на своей странице в соцсети Одноклассники.

Фото из архива "НГ"

По данным департамента, при заключении договоров способом из одного источника на текущий ремонт зданий акимата (потратили 3 100 000 тенге) и ясли-сада (потратили 2 760 000 тенге) чиновники превысили пятисоткратный размер минимального расчётного показателя (1 389 000 тенге). В обоих случаях договоры заключались с Ерболом Беккалиевым, который в этих документах значился как ИП "TaByS 2020".

Общественников возмутил тот факт, что один предприниматель выполнял за счёт госбюджета самые разные работы: по замене двигателей фонтана, ремонту зданий, оказывал юридические услуги, ремонтировал автомобиль. Причём по большинству договоров оплата работ проходила буквально в тот же день, когда они были заключены. Наибольшую известность получил договор между ИП "TaByS 2020" и отделом внутренней политики Рудного, который предусматривал создание 4-х фейковых аккаунтов в соцсетях для комментирования и контраргументации. После того, как этот пункт госзакупки стал общеизвестным, чиновники сообщили, что была допущена ошибка, и «фабрику троллей» исключили из договора.

Общественники проверили все договоры с Беккалиевым за 2020 год и нашли странности есть чуть ли не в каждом: где-то договор исполняется меньше чем за сутки, где-то неправильно составлена техническая спецификация.

- Аудиторы оставили вообще без внимания ряд договоров, о которых указывалось в нашем обращении, - сообщил "НГ" руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ. - К примеру, это шедевральный договор с яслями на юридические услуги по сопровождению некоего переговорного процесса в ночное время (договор зарегистрировали 5 марта 2020 года, а уже 6 марта 2020 года был подписан акт выполненных работ, причем каждый час консультаций обошелся в 67 000 тенге - "НГ"). А также без внимания остался договор с акиматом п. Качар, который подписал недавно осуждённый Алдонгаров. При этом аудиторы вообще не удостоили даже комментарием вопрос о том, что абсолютно все договоры с этим "TaByS 2020" - кривые и косые, так как из техспецификаций к ним вообще непонятно, какие конкретно работы и какие конкретно услуги, в каких конкретных объёмах выполнялись или оказывались. Как оказалось, аудиторы сочли договор госзакупок между отделом ЖКХ Рудного и всё тем же "TaByS 2020" на ремонт автомашины Kia Sorento соответствующим законодательству, хотя по требованиям технической спецификации машину ремонтировать должен был поставщик - сервисный центр Киа, которым Ербол Беккалиев, разумеется, не является.

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Анвар Хасенов сообщил в ответе на обращение ЦЗПП, что в отношении Искакова и Масакбаевой «составлены протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 11 ст. 207 КоАП РК, которые оплачены».

Читайте также:

По следам фейковой «фабрики троллей»

Все хорошо, прекрасная «НГ»!