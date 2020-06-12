1,3 млн тенге за мониторинг соцсетей и создание фейковых аккаунтов заплатит из бюджета акимат Рудного

400 000 тенге из общей суммы госзакупки отдел внутренней политики акимата Рудного уже перечислил на счет компании "TaByS 2020". Информацию об интересном лоте, размещенном на сайте госзакупок, нашел Центр защиты прав потребителей г. Рудного.

Иллюстративное фото redbranchmedia.com

Поставщику услуг предстоит ежедневно до конца года отслеживать не менее семи популярных пабликов в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках, фиксировать в них деструктивные настроения и передавать эти данные уполномоченным органам. Также, согласно спецификации договора, "TaByS 2020" должен снять не менее пяти роликов (темы, на которые будут снимать видео, в договоре не указаны), консультировать отдел внутренней политики по работе с соцсетями и составлять "план реакции на критические моменты".

Что особенно интересно, исполнитель, согласно договора, должен создать "4 фейковых аккаунта для комментирования" и обеспечивать контраргументацию.

При изучении данных поставщика на сайте госзакупок удалось выяснить, что руководит предприятием БЕККАЛИЕВ Ербол Батыргалиевич, и спектр отказываемых им услуг очень широк. Среди них установка памятников по заказу Управления полиции Рудного, текущий ремонт помещений для акимата п. Качар, обслуживание фонтанов по ул. Ленина - ул. Горняков в Рудном, работы по установке оборудования для людей с ограниченными возможностями для акимата Рудного, а также оказание "квалифицированной юридической услуги" для ясли-сада №1.