"Обязан подать в отставку" - аким Рудного может лишиться своего поста из-за осужденного акима п. Качар

Рудненский городской суд признал виновным экс-акима поселка Качар Армана Алдонгарова в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, он лишён права занимать должность на государственной службе.

Кадр из видеозаписи задержания Армана Алдонгарова

Этот приговор может повлиять на карьеру акима Рудного, которому напрямую подчинялся Алдонгаров.

- На основании норм законов «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О государственной службе» при вступлении в законную силу приговора суда в отношении акима п. Качар координирующий его деятельность аким г. Рудный Бахытжан Гаязов обязан подать в отставку, - сообщил "НГ" первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ. - В свою очередь, аким Костанайской области, имеющий право назначения и освобождения от должности акима Рудного, рассматривает данное заявление и принимает соответствующее решение.

Бахытжан Гаязов / Фото из архива "НГ"

Решение суда опубликовано на сайте Костанайского областного суда. В сообщении отмечается: "Между прокурором Рудного и подсудимым, с согласия представителя потерпевшего в присутствии защитника – адвоката, заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины".

Согласно приговору суда, Алдонгаров в период действия режима ЧП, "используя своё служебное положение, умышленно, из коррупционных побуждений, путём присвоения совершил хищение вверенного чужого имущества".

- В конце марта 2020 года Алдонгаров, в силу функциональных обязанностей достоверно зная, что в бюджете посёлка Качар имеется экономия денежных средств, выделенных на охрану здания и оплату коммунальных услуг на общую сумму более 2 000 000 тенге, задался преступным умыслом на хищение, - указано в приговоре. - Осуществляя задуманное, 9 апреля 2020 года издал распоряжение № 27 о внесении дополнений и изменений в годовой план государственных закупок. В этот же день, достоверно зная, что текущий ремонт автоматической коробки передач (АКПП) служебного автомобиля марки «KIA Sorento», гос. номер «382 АЕ 10» не требуется, обратился к Балашову А. В., занимающемуся ремонтом автотранспортных средств на станции технического обслуживания, с просьбой заключить договор на ремонт указанной автомашины без фактического исполнения обязательств по условиям договора, при этом не посвящая последнего в свои преступные намерения и введя его в заблуждение, что фактический ремонт осуществит другой предприниматель, который не может официально заключить с ними договор ввиду проблем с документами. Находясь в доверительных отношениях с Алдонгаровым и будучи в неведении о его действительных намерениях, на предложение последнего Балашов А. В. согласился.

После чего аким Качар лично составил дефектный акт от 6 апреля о том, что Балашов осмотрел автомобиль, по итогам которого потребовалось заменить детали на 729 800 тенге. Алдонгаров дал распоряжение руководителю отдела бюджетного планирования подготовить договор о госзакупках, а затем подписать его с помощью ЭЦП. Аким лично забрал деньги у Балашова, оставив тому 25 800 тенге на оплату налога.

Таким же образом в мае Арман Алдонгаров присвоил 671 200 тенге, предназначенные для ремонта системы кондиционирования его служебного автомобиля. Он лично составил дефектный акт, в этот раз не указав даже дату якобы произведённого осмотра автомобиля.

Напомним, ранее руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ подал в отставку в связи с расследованием в отношении Алдорганова.