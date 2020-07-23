Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку руководитель аппарата акима Рудного

Руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня, 23 июля, на брифинге в сервисном центре "Антикор орталыгы".

Чиновник пояснил, что поводом для отставки стало досудебное расследование в отношении акима посёлка Качар. В чём именно подозревают подчинённого, Искаков не уточнил, сославшись на тайну следствия.

Подробности дела обещают предоставить в антикоррупционной службе позже.

- Повод не совсем приятный, но, думаю, показательный для нашего региона и института госслужбы в целом, - отметил заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ. - Как вы знаете, с декабря 2019 года вступили в силу изменения в Закон "О государственной службе", которые предусматривают персональную ответственность со стороны своих подчинённых. Эта норма должна обеспечить заинтересованность руководителя в искоренении и недопущении фактов коррупции.

По словам Искакова, он проводил разъяснительную работу с акимом Качара, но этого не хватило, чтобы предотвратить преступление.

- Исходя из морально-этических норм, исходя из того, что я работал уполномоченным по этике акимата Рудного, мною было принято, если честно, для меня непростое решение написать заявление об увольнении, - сказал Искаков. - Я не вижу никакого морального права занимать эту должность при подобных обстоятельствах. Через СМИ хочу обратиться к рудничанам. Хочу сказать, что не все государственные служащие попадают под этот шаблон. В большинстве своём они профессионалы, честны в своей работе.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Искаков сообщил, что пока не знает ,кем будет работать после отставки. Но отметил, что считает себя "государственным служащим и хочет продолжать работу в этих структурах. И если его опыт и профессионализм понадобится Рудному, он всегда готов помочь городу".

Кто будет назначен на должность руководителя аппарата, пока неизвестно. Искаков добавил, что аким Рудного Бахытжан Гаязов "с пониманием отнёсся к его решению, целый день раздумывал, но распоряжение подписал".

По словам Азамата Искакова, аким поселка Качар работает в этой должности чуть больше года. В марте ему объявили строгий выговор за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

- В таком случае можете ли вы объяснить что вы могли ещё сделать, чтобы недопустить нарушения антикоррупционного законодательства? - спросил корреспондент "НГ".

- Пояснить не могу. Что я ещё мог сделать. Беседу проводил, встречался со всеми подрядчиками, которые проводят там работы. Что ещё можно сказать? Это уже исходит из личных данных самого человека, существа загадочного и непонятного. Не знаю, какие меры я мог принять. Он знал о своей ответственности. Мне тяжело провести анализ своей работы, так как последнее время я нахожусь в эмоциональном напряжении.

- Почему вы не подали в отставку, когда уголовное дело возбудили в отношении руководителя отдела строительства Рудного Динмухамбета Тлеуова?

- Потому что его работу курирует заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар Ескатов. Повторю для вас, корреспондент "НГ", я несу ответственность за тех людей, кто работает непосредственно под моим руководством.

Данияр Смагулов отметил, что случай отставки руководителя из-за коррупции подчинённого - первый в Костанайской области.

Фото Георгия ГОВОРОВА