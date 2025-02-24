Прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ на заседании 21 февраля в суде № 2 заявил, что его ведомство отказывается от заключения процессуального соглашения о признании вины. Обвинение посчитало, что у него есть все доказательства виновности подсудимых, и смягчение наказания "не будет отвечать целям и задачам уголовного законодательства".

Прокурор запросил для председателя маслихата района Беимбета Майлина Дениса МАРТИНА 2 года и 7 месяцев колонии, а для депутата Ербола БЕККАЛИЕВА 1 год и 6 месяцев. Последний сообщил, что в начале февраля вышел из состава маслихата .

Жомарт Елеусенов также рассказал подробности обвинения. С августа по октябрь 2024 года департамент внутреннего госаудита провел аудит аппарата акима района Беимбета Майлина, а также акиматов и отделов образования нескольких сельских округов в этом районе.

- По результатам аудита выявлено, что ТОО "Алтын Елтай" допустило нарушения на сумму 38,7 млн тенге, - сообщил прокурор. - Нарушения связаны с необоснованным перечислением денежных средств на счет ТОО за фактически невыполненный объем работ. Это касается объектов по ремонту оборудования для освещения поселка Павловка, текущему ремонту в Апановской, Красносельской и Притобольской школах, устройства пандусов в здании Николаевской школы, текущего ремонта в школе Сапара Ергалиева, ремонта здания районного акимата, работ по санитарной очистке в Асенкритовском округе и ремонта здания акимата в том же округе. Также с нарушениями были выполнены изготовление баннеров в селе Айет, ликвидация несанкционированных свалок в селе Береговое и работы по санитарной очистке береговой линии.

Департамент направил в госорганы предписания о возврате денег в бюджет через суд. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор, а по одному из исков претензии властей были признаны необоснованными. Депутат Ербол Беккалиев в качестве юриста представлял интересы ТОО в суде.

Учредителем ТОО "Алтын Елтай" оказалась Ольга Рой - гражданская супруга председателя маслихата Дениса Мартина. Сам он также был учредителем этого ТОО, но передал все права своей сожительнице перед тем, как стать депутатом в марте 2023 года.

- Я лишь хотел защитить семью, - сказал в суде Мартин. - О ситуации с ТОО я рассказал своему коллеге Беккалиеву. Он сказал, что поможет мне решить проблему. Так сложилась ситуация, что для быстрого решения проблемы, чтобы супруге было меньше головной боли... У нее и так много нервотрепки с маленькими детьми. Поэтому я обратился к Беккалиеву. Я знал, что у него есть знакомые в департаменте. Он сказал, что может решить вопрос.

Денис Мартин взял из семейного бюджета 2 млн тенге: 1 300 000 передал наличными на парковке в Рудном, а остаток на банковскую карту по просьбе Мартина перевела Рой. Подсудимый утверждает, что она не знала о предназначении этих денег. За взятку сотрудники департамента должны были отозвать свои предписания в акиматы.

Из показаний Ербола Беккалиева стало известно, что у него в департаменте работала знакомая. Он обратился к ней с предложением отозвать предписание за вознаграждение, она согласилась, но, следуя должностной инструкции, обратилась с заявлением в антикоррупционную службу. Передача денег проходила уже под присмотром полиции.

Адвокаты подсудимых просили суд не лишать бывших депутатов свободы. Они отметили, что обвиняемые полностью признали вину и имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

- Я считаю, что подсудимый не представляет какой-либо опасности для общества, - сказал адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ. - Зачем лишать детей отца и содержать Мартина за счет государства, когда есть возможность пополнить казну, а средства от штрафа пустить на социальные нужды? Также обращаем внимание на обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Департамент провел проверку, выставил ущерб в 38 млн тенге. Ольга Рой пришла домой расстроенной. Она рассказала своему гражданскому супругу о проблеме. А Мартин, как любой порядочный мужчина, захотел помочь своей любимой. Он просто выбрал не тот путь. Надо было решать все в суде. Я считаю, что если человек ошибся, ему нужно дать возможность исправиться. Сейчас один из исков завершился в пользу ТОО "Алтын Елтай", что говорит о том, что проверка была проведена сомнительно, и все подвели к тому, чтобы спровоцировать Мартина на этот поступок... Я его не оправдываю, он в любом случае совершил преступление, но необходимо учитывать и этот момент.

25 февраля подсудимые выступят с последним словом, после чего, вероятно, будет оглашен приговор.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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