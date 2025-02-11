Большой белый автобус выехал в рейд вечером пятницы, 7 февраля. От общественного транспорта его отличал синий государственный номер. Внутри - не обычные пассажиры, а полицейские, депутаты городского маслихата, общественники, журналисты и предприниматели. Цель поездки - контроль над незаконной торговлей алкоголем.

Среди пассажиров - полицейские, депутаты, владельцы "магазинов у дома" и журналисты

Согласно правилам, магазины могут торговать крепкими спиртными напитками до 21.00, пивом - до 23.00. Но, отмечают в полиции, правило это зачастую не соблюдается.

Начальник местной полицейской службы Костаная Ернур АЛТАЕВ приводит данные о нарушителях за прошлый год. Всего к административной ответственности привлекли 109 лиц, из них 56 лишили лицензии, в 27 случаях разбирательство прекратили за отсутствием доказательств. Неоднократно привлекали к ответственности магазины "Ак-ниет" (3 раза), "215" (5 раз), "999" (2 раза), "Арман" (4 раза), "Жагат" (2 раза), "Весна" (6 раз).

Первая остановка - «Жагат» по ул. Чехова. Автобус паркуется напротив магазина. Участковые занимают позицию на перекрестке. Несколько минут - и из магазина выходит мужчина с двумя бутылками. Как оказалось, пива. Так как покупка состоялась примерно в 21:30, нарушением это считать нельзя. Оказалось, планы полицейских раскрыла продавщица магазина, которая вышла на улицу покурить и заметила знакомые лица.

- Четырех мужчин проверили, у троих пиво было, - пересказывает в автобусе Алтаев. - Один мужчина вышел с пакетом, стоял долго. Я спрашиваю: «Чего кружитесь, мужчина?». Он отвечает: «Да вы приехали, приходится кружиться здесь». Он из КЖБИ специально приехал в центр, чтобы купить алкоголь.

Следующая остановка - магазин «215». В помощь полицейским добровольно вызвался журналист телеканала «Qostanay» Рахат СЕЙТКАН. Включил на телефоне диктофон. Полицейские подсказали, что оплачивать лучше через банковский терминал и желательно взять чек. Добавляют: «Но сам не проси, потому что это слишком подозрительно». Поход в магазин оказался неудачным. Спустя 5 минут журналист вышел и подал сигнал, что ему отказали.

За походом Рахата Сейткана наблюдают из автобуса

«Лицо у вас подозрительное, я бы вам тоже не продала», - подсказывают журналисту владельцы «магазинов у дома», которые тоже решили принять участие в рейде. Их возмутило недавнее заявление первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексея Милюка о том, что необходимо сократить количество магазинов со спиртным, чтобы снизить число пьяных преступлений.

В сентябре-октябре 2024 года в суде рассматривали жалобу одного из костанайских магазинов на действия полицейских. Их обвинили в том, что они специально подослали в магазин «общественного помощника» и тем самым спровоцировали продавца. Суд с этими доводами согласился. Чем же отличается этот случай от помощи журналиста Сейткана? Начальник МПС объясняет - в добровольности.

- Вот вы живете, к примеру, на ул. Чехова, - говорит Алтаев. - Вы приходите к нам, говорите, что устали от этого беспредела в магазине: «Мы не можем ночами спать из-за магазина, особенно летом». Мы отрабатываем. Жительница пишет заявление, просит зачесть ее в «общественные помощники», подтверждает, что сама готова купить алкоголь. Делают все абсолютно добровольно. В суде она подтверждает, что действительно живет в этом доме. Просто не все хотят обращаться в полицию...

Но вернемся к рейду. Как оказалось, ловить нарушителей нужно с креативным подходом.

- Мы же видим покупателя, 30 лет в торговле, - объясняют журналистам владельцы «магазинов у дома». - У него на лице все написано. Если приличный человек, то он берет чуть-чуть коньячка, лимончик, маленькую шоколадку «Казахстан». А если сильно приличный, то виски. А если человек в запое, то ему все равно, что брать, хоть водку с айраном. Им все барабер. А продавцы безотказно на виски клюют, потому что он дорогой, потому что хотят процент от продаж.

Рахат Сейткан купил в магазине "Ак-ниет" две бутылки коньяка и мандарины

Инструктаж помогает. Уже на следующей остановке журналиста ждет удача. В магазине «Ак-ниет» он покупает две бутылки коньяка и мандарины. После чего в магазин заходит половина пассажиров полицейского автобуса, явно шокируя продавцов.

- Он же показал документы, - оправдывалась продавщица, попутно пытаясь связаться с хозяином магазина. - Мы же круглосуточно торгуем, у нас есть лицензия. Мы бар-магазин.

На входе в отдел со спиртным действительно красуется вывеска «Бар». Но полицейские ей не верят, так как ни столиков, ни каких-то других отличий от магазина в «Ак-ниете» нет. По словам Алтаева, это уловка владельцев магазинов и попытка воспользоваться пробелами в законе, который не очертил четкие критерии - что именно считать баром.

Пассажиры автобуса наблюдают за составлением протокола

Начальник МПС сам составил протокол и изъял купленные бутылки коньяка. Продавщица от показаний отказались. Теперь материалам дела должен дать оценку суд. Хозяйка магазина, с которой созвонилась продавщица, хотела поговорить с полицейским по телефону, но тот не стал брать трубку.

Всего до наступления полуночи полицейские и общественники успели проверить 5 магазинов, выявили только одно нарушение.

- Мы хотим показать, что есть круглосуточные магазины, которые пренебрегают правилами и торгуют алкоголем, прикрываясь тем, что они - бар, что у них есть лицензия, - отмечает Алтаев. - Мы хотим, чтобы вы наглядно видели, как мы работаем. Чтобы вы не говорили, что сотрудники полиции специально провоцируют. Я хочу подчеркнуть, что мы не работаем со всеми «магазинами у дома», к большинству из них претензий нет. Нас интересуют те, кто работают круглосуточно и считаются проблемными. Мы по ним точечно отрабатываем. Привлекли за январь 9 магазинов.

Полицейские жалуются, что наказание для предпринимателей слишком мягкое. Тех, кого удается поймать, либо штрафуют, либо лишают лицензии. Но предприниматели быстро покупают новую лицензию в управлении госдоходов. Тот же магазин «Ак-ниет» уже был лишен лицензии, но владелец оформил новое разрешение на другого человека.

Фото Георгия ГОВОРОВА