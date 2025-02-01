Сейчас их более 5 000 в регионе. Специализированные алкомаркеты останутся нетронутыми, но будут работать меньше по времени. Уменьшить планируют число "магазинов у дома" со спиртным для уменьшения числа "пьяных" преступлений, а также в связи с недовольством местных жителей. На что они жалуются - читайте в материале "НГ".

Предложение законодательного сокращения мест продажи спиртного Департамент полиции области разрабатывает совместно с акиматом, рассказал первый заместитель начальника ДП Алексей МИЛЮК на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

- Это важно, поскольку уровень "пьяной" преступности у нас растёт, - объяснил он.

По данным Милюка, с прошлого года он вырос на 15,5%, а решений о принудительном лечении от зависимости суды вынесли 400 лицам.

- Это сравнимо с числом одного сельского округа.

ДП не только лечит тех, кто уже с бодуна, но и бдит за местами, в которых ещё трезвые, но потенциально дебоширы покупают алкоголь. В прошлом году за незаконную продажу алкоголя привлекли 295 магазинов. В 2023 таких было 251. В статистике Милюк не разделяет продажу без лицензии, в ночное время или не достигшим 21 года. Но выделяет тройку, которую особо невзлюбили местные жители:

- По обращениям костанайцев под пристальным вниманием сейчас находятся магазины "Жагат", "Акниет" и "Пивнов". Я неслучайно об этом говорю, потому что на эти 3 магазина поступает очень большое количество жалоб. Поскольку там замечены факты реализации алкоголя в ночное время и лицам, не достигшим 21 года. После чего эти лица нарушают общественный порядок, нарушают тишину, что вызывает особые недовольства жителей.

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