Новые автобусы презентовали на центральной площади Костаная 6 февраля. На маршрутах горожане смогут увидеть их уже на следующей неделе. Первыми технику осмотрели аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ и аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

Новинки отличаются большой вместимостью - 100 пассажиров, включая стоячие места. Они заменят старые автобусы маршрутов №№ 3 и 13, которые обслуживает ИП «Брунер».

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Это уже третье поступление автобусов за последнее время: в 2021 году закупали автобусы костанайской сборки вместимостью 50 человек, которые вызывали недовольство горожан. В 2023 году в автобусах уже было 80 мест, из которых 33 сидячих.

Директор ИП «Брунер» Александр БРУНЕР рассказал «НГ», что в 2021 году его фирма получила 10 маленьких автобусов, затем они приобрели 11 автобусов фирмы Yutong и попросили китайских производителей еще больше увеличить их вместимость. Всего в парке ИП 60 автобусов.

- В Казахстане пока еще таких автобусов нет, это первая такая партия. Они 12-метровые и подходят для центральных маршрутов в Костанае, - пояснил Брунер. - Самое главное преимущество - они современные и комфортабельные как для водителей, так и для пассажиров.

Он добавил, что интервал движения вряд ли уменьшится, так как количество автобусов в целом не увеличится.

Показывая автобусы акиму области, Марат Жундубаев отметил, что всего в Костанае 289 автобусов, ежедневно на линию выходят 196. В том числе 111 новых - сроком эксплуатации до 7 лет.

- У перевозчиков перед нами такие обязательства: мы им выплачиваем субсидии, а они должны до конца года обновить свой автопарк на 92%, - отметил аким Костаная. - Всего в первом полугодии должно прийти 27 таких автобусов, и к 1 июля этого года перевозчики обновят автопарк уже на 71%.

Брунер, акимы и журналисты подошли к одному из автобусов и водитель показал, что в нем есть откидной трап для инвалидов-колясочников и колясок с детьми.

Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.

- Вы, как руководитель компании, должны мониторить мнения людей: что они хотят, что просят, - обратился Аксакалов к Брунеру. - Ваша задача - не только перевозить, но и реагировать на пожелания жителей города. Не думайте, что взял пассажира, перевез с одной точки до другой и все - и на этом ваша работа закончена. Надо постоянно совершенствоваться!

Перевозчик отметил, что автобусы приспособлены к перевозке лиц с инвалидностью и в салоне установлены 8 камер видеонаблюдения.

Фото Андрея СКИБЫ