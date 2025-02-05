Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау, передает Informburo.kz. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.

Фото: instagram.com/mangystau_audany

"Представленная в настоящем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов", – подчеркнули в отчёте.

В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

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"Схожие повреждения обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", – следует из отчёта.

Из мест повреждений фюзеляжа удалось извлечь большое количество посторонних объектов.

Образцы извлечённых посторонних металлических объектов / Фото Минтранспорта

Эксперты установили, что в небе над Грозным после звукового удара автопилот отключился, также упало давление в гидросистемах, зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна и начало разгерметизации кабины.

"По данным CVR, командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: "Алло, что случилось?". Бортпроводник доложил: "Взорвалось два сидения, я… Я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю", – говорится в отчёте.

После этого капитан сообщил диспетчеру в Грозном, что у него отказало управление, упомянув "удар птиц в кабине". Он запросил посадку в ближайшем аэродроме. Сначала пилот собирался сесть в аэропорту Минеральных вод, однако в процессе беседы с диспетчером несколько раз менял решение: он собирался лететь в Махачкалу, затем в Баку, затем – в Актау.

"У нас ситуация такая: кислород заканчивается в кабине пассажирской, там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит, запах топлива идёт, пассажирам некоторым плохо, теряют сознание, разрешите мы пойдём на меньшей высоте", – сказал пилот во время переговоров с диспетчером.

Также отмечается, что диспетчер Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) сообщил экипажу о введении плана "Ковёр" в Грозном.

25 декабря 2024 года самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Среди них уроженка Костанайской области. Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников.