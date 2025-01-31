Девочек в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, часто воспитывают в страхе, требуют послушания и правильного поведения. Даже самые успешные и богатые женщины, выросшие из таких покорных девочек, попадают в зависимость от партнеров и насильственные отношения. Все потому, что девочек приучили стыдиться не проявлять свои негативные эмоции, не говоря уже о том, чтобы заикнуться о разводе. Стигма развода, желание быть хорошей во чтобы то ни стало - со всем этим сложно справиться психике. Прибавьте к этому искаженное понятие уята и получите полный набор психологических травм, с которым сталкиваются женщины Центральной Азии. Этими мыслями делится с нами столичный психолог, гештальт-терапевт, ассоциированный член Американской Ассоциации психологов Бахыт АДРЫШЕВА.

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О собеседнице: закончила магистратуру Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева в Астане. Когда поступила в магистратуру, стала участником программы академического обмена мобильности и прошла обучение в Словении. Училась в университете города Любляны по специальности психология. Сейчас - практикующий психолог, магистр психологии, ведет страницу в Instagram, где также помогает клиентам онлайн.

Интервью публикуем в рамках проекта «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?», который «НГ» реализует совместно с журналистами из Узбекистана и Таджикистана. Мы рассказываем истории женщин - жертв домашнего насилия, говорим с экспертами, директорами приютов. Цель проекта - привлечь внимание к проблеме домашнего насилия в странах Центральной Азии.

Статус имеет значение?

- Какой у вас стаж работы именно практикующим психологом? И насколько чаще женщины, пережившие домашнее насилие, стали обращаться за помощью?

- Стаж - 12 лет. В последнее время все чаще сталкиваюсь с запросом пройти терапию от женщин, переживших бытовое насилие. Иногда приходят совершенно с другим вопросом, а тема насилия раскрывается в процессе. То есть женщина изначально приходит с жалобами, к примеру, на страх, что она плохо спит по ночам, или на то, что она чего-то стесняется, испытывает комплекс перед мужем или детьми. А в процессе терапии выясняется, что все это происходит из-за агрессии со стороны партнера. Причем она, возможно, этого не замечает, потому что за годы жизни привыкла к такому поведению партнера и ссылается на его сложный характер и так далее, не осознавая, что происходит самый обычный буллинг и абьюз.

- Насколько, на ваш взгляд, меняются истории современных женщин и сами женщины, которые приходят к вам? Возможно, истории становятся более жесткими или, наоборот, женщины не молчат, даже если на них впервые подняли руку?

Фото из личного архива





- Не могу ответить точно на вопрос. Насилие остается насилием. Все очень индивидуально. В разных случаях проявляется в разных формах и восприятие, и отношение у всех жертв разное к этому вопросу. Кто-то от одного взгляда сильно ранится, кто-то и побои может терпеть..

В целом не могу сказать, что именно у меня статистика увеличилась с обращениями по этому вопросу. Но, по некоторым моим наблюдениям, женщины как будто стали смелее, стали не бояться и главное - не стыдиться обращаться за помощью к психологам, озвучивать свои проблемы и говорить о них открыто. И даже делиться какими-то сокровенными деталями, обсуждать их в группах, которые организуют в процессе терапии. В моей практике были две женщины, которые сделали выбор в пользу развода еще до нашумевшего кейса с Салтанат Нукеновой. Во время психологических сессий делились, что рады своему выбору, но понимают, что были в большой опасности. А после истории с Салтанат особенно остро почувствовали, в какой именно опасности они находились...

- Правда ли, что статус женщин не имеет значения? То есть, как состоявшиеся в профессии, богатые, успешные женщины подвергаются домашнему насилию, так и те, кто даже не получил образования или посвятил себя только семье?

- Мой опыт показывает, что это действительно так. Ко мне приходили клиентки успешные в профессиональной деятельности, с хорошим западным образованием, некоторые из них занимали должности руководителей. Но... продолжали терпеть браки с абьюзивными отношениями.

- Почему так происходит? Ведь утвердилось мнение, что чем образованнее женщина, тем разборчивее она в выборе партнера и вряд ли согласится на унижения в браке?

- Нужно разбираться с конкретной ситуацией. Но все-таки могу выделить основные признаки, почему успешные и состоявшиеся в профессии и в целом в жизни женщины могут оставаться в абьюзивных браках.

Во-первых, эмоциональная привязанность. Абьюз имеет цикличный характер - то есть насилие на второй день чередуется с подарками, извинениями и обещаниями. Затем идет примирение до следующего раза. Тогда любая женщина, будь то успешный руководитель или просто домохозяйка, продолжает надеяться на то, что партнер изменится.

Во-вторых, постоянный абьюз сильно влияет на самооценку и постепенно жертва смиряется со своей слабостью и никчемностью, к примеру, в быту - в случае с успешными женщинами. Ведь у занятых на работе и строящих карьеру женщин действительно зачастую нет времени на быт. И постепенно она соглашается с претензиями партнера.

Еще одна причина - успешные женщины могут быть подвержены стигме развода. То есть может существовать убеждение, что «быть разведенной не круто». И тогда идеальная картинка женщины и ее идеальный образ нарушится. Это поддерживается тем, что в нашем обществе по сей день жив этот стереотип, и развод вызывает осуждение. Иногда усложняют дело общий бизнес, общие крупные финансовые обязательства.

Большую роль играет беспокойство за детей, нежелание нарушать их привычный образ жизни. Плюс сильные чувства к партнеру в силу общего прошлого, пусть даже редких хороших воспоминаний.

- Складывается ощущение, что у успешных женщин даже больше причин оставаться с агрессивным партнером, чем у посвятивших себя семье...

- Да, бывает и так, потому что, повторюсь, все индивидуально. Как сказала одна моя успешная в профессии клиентка: «Сложно признаться, что этот мой самый главный инвестиционный проект, в который я вложила столько ресурсов, оказался провальным. Я вкладывала все свои самые тонкие чувства и получила совсем обратное. Но слишком много ценного было инвестировано, чтобы отказаться от этого». Под проектом успешные женщины часто имеют в виду брак.

Прививают терпение

- Влияет ли воспитание девочек в рамках уята на их терпение в браке?

- К сожалению, да. Наших девочек часто воспитывают, требуя «хорошего поведения», послушания и сдержанности. Это формирует склонность подавлять свои эмоции и ставить потребности других выше своих. Стыд может усиливать чувство вины за конфликты или желание покинуть отношения. Женщина может считать, что именно она «виновата» в проблемах в браке. Кроме того, девочки, воспитанные в атмосфере стыда, часто страдают от низкой самооценки, что приводит к страху одиночества и сомнениям в своих силах.

- Есть ли статистика о том, что женщины, которые воспитывались в традициях южных регионов Казахстана, больше привыкли терпеть домашнее насилие, чем тем, кто вырос в других регионах?

- Я не обращалась за статистикой, но, опять же, из сугубо из своих наблюдений могу согласиться с этим утверждением. Воспитание в традициях в нашей реальности – это как раз и есть воспитание в атмосфере стыда, о чем я и говорила выше. И, конечно, таким девочкам прививают терпение, заставляют подавлять свои негативные эмоции, не высказывать их. Когда девочек, наоборот, учат ни в коем случае не терпеть в браке, они изначально ведут себя по-другому и реже выбирают в мужья агрессоров.

- Как вы относитесь к мнению некоторых людей, которые на истории о бытовом насилии реагируют фразой: «Сама виновата». Действительно ли бывают истории, когда женщина вынуждает мужчину к насилию?

- «Сама виновата» - это еще одна большая проблема нашего общества. Мнение, которое, к сожалению, укоренилось. Я вижу в этом недостаток понимания причин насилия. На самом деле насилие - всегда выбор агрессора, и ответственность за насилие лежит на человеке, который его совершает. Женщина вряд ли может «заставить» кого-то причинить ей вред. Насилие - это сознательное решение человека, а не его реакция на внешние раздражители. Такие обвинения усиливают чувство вины и стыда у женщины, и это также мешает ей обратиться за помощью или выйти из токсичных отношений.

- Следили ли вы за делом Куандыка Бишимбаева? И как относитесь к криминализации домашнего насилия в Казахстане?

- Да, я следила за делом Бишимбаева и считаю главным преимуществом то, что криминализации подчеркивает: домашнее насилие - это нарушение прав человека. Это сильный шаг к изменению общественного отношения и снижению терпимости к насилию над женщинами и детьми. И это шаг вперед в защите прав женщин, но он должен поддерживаться другими мерами: психологическим просвещением населения, мерами поддержки жертв насилия, обучением специалистов. Без этого новый закон может быть недостаточно эффективным.

- Вот, кстати, насчет эффективности «закона Салтанат». Некоторые скептики уже говорят, что в реальности кардинально он мало, что изменит. Вы согласны?

Что изменилось в законе? Напомним, что одно из основных изменений, прописанных в обновленном законе о бытовом насилии, это ужесточение ответственности за насилие и криминализация побоев. Теперь умышленное причинение лёгкого вреда здоровью – уголовная ответственность. Раньше за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью присуждался штраф 15 МРП (55 380 тенге), либо арест до 15 суток. Сейчас за лёгкий ущерб здоровью семейный дебошир получит штраф до 200 МРП (738 400 тенге), либо будет привлечен к общественным работам до 200 часов, либо отправлен под арест до 50 суток. Ранее за нанесение побоев предусматривался штраф 10 МРП, либо арест до 10 суток. Теперь штраф увеличили до 80 МРП (295 360 тенге), также могут привлечь к общественным работам до 80 часов, либо арестовать до 25 суток. За побои, нанесённые с особой жестокостью, в отношении детей и лиц, выполняющих профессиональный или служебный долг, предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы.

- Я согласна с тем, что важно не только криминализировать Закон «О бытовом насилии», но и обеспечить условия, при которых принятый на бумаге закон работал бы на практике. А для этого нужно подготовить и полицейских, и судей, и социальные службы. Нужны дополнительные ресурсы, требуется больше кризисных центров, психологической помощи и реабилитационных программ для жертв насилия. Опять же освещать и просвещать общество через СМИ и социальные сети.

План безопасности

- Насколько, на ваш взгляд, существующие в Казахстане кризисные центры эффективно работают?

- Я слышу о том, что они работают, часто слышу, что хорошо работают. У меня есть клиентки, которые сами как-то выбрались, кто-то просто ушел, развелся, кто-то через психотерапию выправил свое состояние. А вот чтобы пошли к кризисные центры, там жили, вернулись и рассказали, как им там помогли, у меня пока не было такой обратной связи.

- То есть, получается, что только терапия, работа с психологом может реально помочь женщинам?

- Мой опыт показывает, что да. Во время терапии идет осознание абьюза.

Многие женщины, находящиеся в абьюзивных отношениях, не всегда понимают, что сталкиваются с насилием. На терапии есть возможность распознать признаки токсичного контроля, манипуляции и насилия. А также мы приходим к пониманию, что ответственность за это лежит на абьюзере.

Терапия помогает женщинам восстановить уверенность в себе, поверить в свои силы и начать ставить свои потребности на первое место. Работа с психологом создает безопасное пространство, где женщина может выразить свои страхи, сомнения и переживания. Это помогает снизить чувство страха, вины и стыда. Терапевт может помочь разработать план безопасности - как выйти из абьюзивных отношений, учитывая текущие условия. Постепенно женщина учится новым стратегиям поведения: распознавать токсичные модели в отношениях и строить здоровые границы. Это также помогает избежать повторения подобного опыта в будущем.

- Можете привести примеры ваших клиенток, которые вышли из абьюзивных отношений? Что им в этом помогло?

- Такую информацию я могу разглашать только с разрешения клиенток, даже с учетом того, что не назову их имен. Пока только одна клиентка разрешила мне поделиться ее историей.

Женщина была в браке около 10 лет, родила троих детей. В последние годы страдала от рукоприкладства мужчины, так как он потерял работу, что стало для него сильным потрясением. Муж начал бить очень сильно, ходила на работу с синяками, хотя занимала довольно высокую должность в крупной компании. Мы работали с ней в течение года, но ничего не менялось, а мужчина на тот момент ушел в религиозное объединение и только благодаря этому побои прекратились. Но остались его замечания к внешнему виду, к неправильной прическе, одежде, называл ее неблагопристойной. Она решила развестись, но развода он ей не дал, тогда женщина вынуждена была уехать из страны, детей оставила своей матери.

Я продолжала ее психологически поддерживать онлайн. Вернуться она не могла, так как получила рабочую визу и начала хорошо зарабатывать в другой стране. Два с половиной года прожила вдали от детей. После этого еле получила разрешение от мужа на выезд детей, якобы по турпутевке, но в итоге забрала их навсегда. Сейчас она говорит, что заново проживает свою молодость и не понимает, как могла терпеть его избиения. Второй раз вышла замуж и уже родила четвертого ребенка. Конкретно в ее случае помогли только терапия и выезд в другую страну. Но бывают, конечно, ситуации намного сложнее…

- Как тогда помочь женщинам перестать бояться пресловутого уята, чтобы выйти из абьюзивных отношений?

- Понятие «уят» немного искажено в нашем обществе. Истинное объяснение уята, которое было изначально и в правильном варианте в казахской культуре, имеет совсем другую семантическую нагрузку. И в позитивном значении это слово ассоциируется с понятием совести, чести, нравственности и самоконтроля. Оно про культурные ценности, которые помогают человеку вести себя достойно. Например, в казахском языке можно услышать выражение «Ұят болады» («Будет стыдно»), которое на самом деле означает стремление избегать плохих поступков из уважения к себе и окружающим. Это призыв к правильному поведению, но без чрезмерного давления.

То есть, уят в позитивном значении является важным элементом казахского менталитета, направленным на воспитание достойного поведения и уважения к окружающим. И тогда получается, что уят относится как раз к тем, кто совершает плохие поступки. И это слово в его изначальном варианте применимо как раз к мужчинам-агрессорам, которые издеваются над женщинами…

Чтобы уйти из абьюзивных отношений, нужны эмоциональная поддержка, доступ к ресурсам и понимание ситуации. Важно, чтобы женщинам была доступна психологическая помощь, возможность ходить на группы поддержки и доступ к юридической защите. Также важны широкие публичные обсуждения этого вопроса, освещение в СМИ, дискуссии и разъяснения в организациях обучения начиная с детских садов и школ.

Что делать, если вы - жертва Несколько советов психолога женщинам, которые сейчас находятся в абьюзивных отношениях: - Помните, что никто не имеет права унижать, обесценивать или причинять вам боль. Вы заслуживаете любви, уважения и безопасности. Не теряйте надежды.

Даже если ситуация кажется безвыходной, всегда есть возможность изменить свою жизнь к лучшему. Это может быть непросто, но с поддержкой вы справитесь. - Осознайте текущую ситуацию и признайтесь себе, что нахдитесь в абьюзивных отношениях (физических, эмоциональных, финансовых). - Обратитесь за помощью к человеку, которому доверяете: другу, родственнику, психологу или представителю кризисного центра. Они могут поддержать вас морально и помочь разработать конкретный план действий. - Узнайте свои права. Вы имеете право обратиться в полицию или к услугам юристов, если вы столкнулись с физическим насилием. - Ищите профессиональную поддержку психолога. Психотерапия помогает разобраться в эмоциях, обрести уверенность и научиться строить здоровые отношения.

Куда звонить, если вы стали жертвой бытового насилия? Телефоны центров, приютов и отделений в городах Казахстана Костанайская область Кризисный центр для жертв бытового насилия г. Костанай «Дағдарыс» 8-705-965-08-79, 8-777-969-87-31 Адреса в других регионах смотрите здесь





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