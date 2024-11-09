Сегодня, 9 ноября, ровно год, как убили Салтанат Нукенову. В убийстве признали виновным ее гражданского мужа, экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его приговорили к 24 годам лишения свободы строгого режима.

Этот судебный процесс, который широко освещался в СМИ, стал поворотным в теме бытового насилия в Казахстане. Граждане страны забросали Парламент письмами поддержки и возмущения, и, благодаря этому, закон о бытовом насилии ужесточили. Насколько он стал жестким для агрессоров - будем разбираться в рамках нашего проекта. Но обновленный закон уже обрадовал многих женщин, а в народе получил название "Закон Салтанат".

Как нам сообщили в фонде Салтанат Нукеновой, который открыл ее брат Айтбек Амангельды (он активно помогает женщинам, подвергшимся бытовому насилию), 9 ноября стало днем памяти Салтанат. И в этот день мы делимся историей нашей новой героини.

Мы продолжаем проект «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?», который реализуем совместно с журналистами из Узбекистана и Таджикистана. Цель проекта – не только рассказать о разных женщинах, переживших бытовое насилие, но и объединить их.

В прошлый раз мы рассказывали об уроженке Павлодара Бикие Макишевой (полную историю можно прочитать здесь). Она называла себя «девочкой с севера», уверяя, что ей с самого детства были чужды традиции, в которых воспитывается большинство девочек в южных регионах страны. Покорность, салем беру (поклонение перед родственникам мужа), уят (стыд) – эти понятия не присутствовали в семье, в которой росла Бикия.

Наша вторая героиня – коренная алматинка, 39-летняя Марина – полная ее противоположность. И назвала себя женщиной родом с юга, потому что ее история отношений напрямую связана с традиционным воспитанием. А еще с тем, что девочка сначала видит, как отец бьет мать, и потом считает нормой выбрать себе такого же мужа…

Как две такие противоположные героини попали в абьюзивные отношения? На этот вопрос в конце материала попытается ответить психолог, а пока делимся историей Марины.

«Пора было замуж»

У Марины педагогическое образование, работала учителем. Будущий муж оказался одноклассником коллеги. У подруги не было цели свести молодых людей, но когда поняла, что они понравились друг другу, даже предупредила: «У него мать - ужасная женщина. Ты уверена что хочешь связать себя с ним?»

- К сожалению, это я поняла позже, а на тот момент все было обычно, - вспоминает Марина. - Он начал сразу приглашать на свидания, все произошло очень быстро. Никакой романтики в отношениях не было. Я была как в тумане. Он вел себя открыто - вот я такой, какой есть. Небогат, но хочу создать семью.

На тот момент Марине было 24 года. В ее окружении уже было много разговоров о том, что ей пора замуж, поэтому пошла, не раздумывая. В январе 2014 года познакомились, в сентябре сыграла свадьбу. В декабре родился старший сын, в марте 2015-го - второй, в 2016-м - дочь.

- В моей семье мне никогда не говорили об отношениях парня и девушки, я была полный ноль в этом плане, ничего не понимала и на все соглашалась, - добавляет наша героиня. - Это и было моей главной ошибкой - я ничего с ним не обсуждала, что скажет, то и делала, просто подчинялась. Он позиционировал себя так, что у него такие задатки: мужчина сказал - закон, а женщина - никто, у нее нет права голоса, и это принято в их семье. А мне с детства привили семейные ценности юга, поэтому меня это не пугало и не шокировало…

«Мой отец до сих пор бьет мать»

Под «семейными ценностями юга» наша героиня подразумевает, что она выросла в Алматы в традициях, когда отец поднимал руку на ее маму и унижал ее. Потом старший брат очень жестоко относился к самой Марине и ее двум сестренкам, буквально избивал за каждый проступок и за то, что ему казалось неправильным.

- А маму в детстве я почти не помню… У нас не было разговоров о жизни, как быть в отношениях. Только боль и слезы, мечта - выучиться и уйти из дома, - с сожалением говорит Марина. – И только сейчас я поняла, как отношения в семье повлияли на мой выбор партнера и на то, что я так долго терпела абьюзивные отношения.

Марина сокрушенно добавляет, что ни одна из ее сестер не создала семейные отношения для комфортной жизни. Обе, как и она, разошлись, и остались злыми и в больших обидах на маму. Одна из сестер сама стала эмоциональным абьюзером, понимает, но живет дальше с этим.

- Вот сейчас мама в свои 70 лет переехала ко мне, ей отец так и не дал житья, даже в таком возрасте он ее бил, условия для жизни мамы стали опасными, - поделилась Марина. - Мама живет со мной, а с братом я прекратила все отношения после того, как сама ушла от абьюзера. Я долго выстраивала границы, в итоге он сам перестал общаться, как и многие, кто меня обвинял или причинял боль. Учитывая все это, могу сказать с уверенностью, как сильно отношения в детстве повлияли на мой выбор партнера-абьюзера.

Несмотря на эти достижения по выстраиванию границ и смене окружения, Марина остается очень хрупкой снаружи, а внутри создает впечатление мягкой и ранимой женщины, но со стержнем. Когда узнаешь ее историю подробнее, понимаешь, каких невероятных усилий стоили ей самостоятельность и уверенность в себе...

Избивал, несмотря на младенца

Как рассказала Марина, уже спустя год после знакомства муж впервые поднял на нее руку. Но... она простила. И ни один раз прощала избиения потом.

- Впервые он поднял на меня руку в 2013 году - 8 января, как сейчас помню. У него был день рождения, пришел его друг на первый день рождения в нашей семье, - вспоминает она. - Маленький сынок дома в съемной квартире, которую мы нашли как только переехали из Алматы в Астану, так как сразу после свадьбы ему предложили работу в столице. Я в декрете, тут заходят вдвоем, принесли ящик пива. У меня шок: на двоих - и столько. А оказалось, он пьет всегда и много, а после начинает драться, выяснять отношения, и так делал всегда. Они выпили, я стол накрыла и ушла к сыну в другую комнату.

После того, как друг ушел, муж стал злым, она увидела взгляд чужого, дикого человека. Начал оскорблять Марину, она его останавливала, тогда он ударил так, что потемнело в глазах. Продолжил избивать и не смотрел, что в комнате младенец.

- Даже нож подставлял ножом к горлу, у него пьяного просыпались такие садистские наклонности, что он избивал, пока не отрезвел. А на утро прощения просил, - рассказывает женщина. – А я не понимала, почему он так со мной, но идти некуда было. Да и я, честно говоря, не думала, что это так уж плохо: ведь отец так же избивал маму, а меня в детстве - брат…

Избиения повторялись практически всегда после выпивки в кругу друзей. Все друзья мужа пили. Поводом, по словам Марины, была мания ревности, так как муж часто уезжал в Караганду, а она оставалась дома одна. В 3 часа ночи он звонил и спрашивал: «Кто с тобой рядом? Кто тот парень был? С кем ты еще дружила до меня?» И один и тот же вопрос по 100 раз, и так до утра, пока он там спать не ляжет. Когда возвращался, мог сразу ударить, иногда она даже не понимала за что. То оделась не так, то сказала что-то не то.

- К сожалению, я не вызвала полицию после первого избиения и не ушла. Еще одна моя ошибка, - констатирует Марина. – Меня воспитали так: я думала, что он был прав, просто пьян был и не понимал что делает. Это сейчас для меня дико, что я так не ценила себя и волновалась о том, что скажут люди. Да и куда мне было идти с младенцем на руках?

«Родственникам помогал, а мне нет»

Поначалу финансово Марина не зависела от мужа, зарабатывала так же, как он, была очень самостоятельной. Но в какой-то момент передала весь контроль по финансам мужу, а он стал контролировать жену, не разрешал тратить деньги на себя, не покупал ничего, а женщина даже не задумывалась, что это ненормально.

- Со временем я стала зависеть от него финансово, так как муж постепенно начал подниматься по карьерной лестнице, а я сидела в декрете, - говорит Марина. – Потом стала скрывать от него любой возможный доход, чтобы купить себе что-то или детям. Плюс ко всему стало очевидным, что мы разные интеллектуально, у нас разные ценности. Для меня главное - учеба, развитие, а он с 6-го класса начал курить, пить. После окончания школы уехал работать в Астану в 2006 году, женился, но уже через 6 месяцев развелся. Как я позже узнала, первая жена тоже убежала от него с младенцем на руках, потому что он ее избил…

По словам Марины, муж не давал ей развиваться, но со слезами она все-таки училась. Все расходы на обучение находила сама или уже ставила его перед фактом, что это требования на работе. Мужу было удобно, что зарплата жены покрывала расходы дома, а он мог отдавать деньги своим родным.

- Во многих казахстанских семьях – это норма: помимо своей семьи, содержать еще и родственников мужа, а в южных регионах страны возведено в ранг традиции, - отмечает наша героиня.

Когда сказал, что убьет, испугалась

Свое самое правильное решение Марина сделала в 2020 году, когда ушла от мужа, прожив 9 лет в абьюзивных отношениях.

- За это время я приспособилась врать мужу, скрывать то, за что могла получить, чтобы он не ругался и не бил меня, - говорит женщина. – Все это разрушает женщину…

Поводом для ухода от мужа стал его очередной телефонный звонок. Он снова был пьян, спрашивал, с кем его жена, ревновал и вдруг сказал, что убьет ее.

- Я проснулась и мне стало реально страшно за свою жизнь. Я решила открыться всем родным и сказала, в каком ужасе я живу уже 9 лет! – вспоминает Марина. - И вдруг поняла, что никому в нашей семье нет дела до этого, что брат и отец так же избивали своих жен. Моя мама прожила так всю жизнь и только недавно ушла из дома.

Осознание того, что от семьи поддержку не получить, вызвало еще больший страх и желание уйти из этих отношений. Марину поддержали только мама и подруга. Когда ушла на съемную квартиру, муж преследовал, извинялся, просил простить. И… спустя 6 месяцев Марина решила дать ему шанс и впустила на съемную квартиру, хотя на тот момент у супругов была своя, которую купили на общие средства. За неделю проживания на съемной квартире муж успел переписать с жены машину и оформить на себя. Потом продал ее, деньги оставил себе.

- Спустя неделю пришел вечером, выпил, взял мой телефон, так как брал его всегда и постоянно проверял, - говорит женщина. - Увидел, что я заказал красную нить для защиты и… ударил меня. Потом стал орать, что я гадалке заказала нить красную, сломал телефон, избивал, схватил нож… И тут вышел старший сын и испугался. Тогда муж остановился и я ушла к детям, но он снова меня вывел из комнаты и избил, сломал зуб. Я молилась, чтобы все закончилось и чтобы я выжила.

Утром, по словам героини, муж извинился, как обычно, а она сидела вся в синяках и тряслась от страха. Когда он ушел, выбросила все его вещи и вызвала полицию. С того момента началась борьба за то, чтобы муж держался от нее подальше.

- До сих пор благодарю Всевышнего за этот выбор - я жива, и люблю все вокруг, - говорит Марина. – Но это стоило мне здоровья, усилий. Просто, чтобы я однажды очнулась и окончательно разорвала эти страшные отношения. Подала на алименты и ушла без ничего. У меня трехкомнатная квартира, дети рядом, любимая работа и прекрасные люди.

«Дети отца редко видят, но уважают»

Сейчас дети отца видят редко, он так же работает в разных городах. Правда, стал больше зарабатывать, но скрывает доход и платит алименты всего 50 000 тенге на троих. Иногда по желанию может оплатить расходы детей. До сих пор зол на Марину и винит ее в том, что дети растут без отца. А она считает, что такой отец хорошему не научит.

- Он ведь и их иногда избивал, а я до последнего закрывала их собой. Он злой человек. Но я стараюсь сейчас сделать вид, что их отец - человек хороший, чтобы меньше их травмировать. Может, это неправильно, но это работает, дети маленькие и не поймут сейчас многого, а вырастут и отношение будет по их понятиям о добре и зле. Сейчас для меня главное - их психика, работаю над этим, - откровенно рассказала Марина.

В кризисные центры Марина не обращалась, но просила помощи у психологов, ее окружение ей помогло. Проходила марафоны на развитие самооценки и поняла, что «я - есть главное у себя». Сейчас она уверена: каждая женщина, которая ищет помощи, может услышать себя, почитать, сейчас век информации, и этим надо пользоваться, беречь себя и ценить себя. У Марины, по крайней мере, после терапии, сразу все начало меняться в лучшую сторону. Перестала общаться с окружением мужа, перестала жаловаться и стала расти. Дети ходили в садики, потом в школы, она оформила ипотеку, сделала ремонт, хоть и с кредитами, но стабильность и свой дом для нее стали важным.

Для этой стабильности работала в четырех местах, пока все не наладилось. Мыла полы, преподавала в центрах, бралась за любое дело. В 2024 году освоилась на любимой работе в элитной столичной школе. Старается полноценно отдыхать.

- Дети рядом, все наладилось, повзрослели и меня понимают, отца уважают. Это мой выбор – дать им нормальное видение отца. Не знаю почему, но, думаю, это поможет на их жизненном пути. На работе мне посчастливилось подружиться с психологом, и это стало моей поддержкой в дальнейшем.

Благодаря поддержке психологов, Марине удалось выстроить отношения с бывшим супругом, как с отцом детей. Общается с ним только на дистанции. Перестала от него чего-то ждать, в том числе финансовой помощи. Зависимость от мужа потихоньку ушла, хотя сохранялась больше двух лет даже после ухода от него, потом была злость, которая сменилась безразличием.

- Я считаю, что зависимость стала меньше через пару лет, потому что смогла купить себе квартиру, появилась та стабильность, которая так нужна любой женщине с детьми, - уверяет героиня. - А безразличен он мне стал, наверное, после всех этих страшных историй о том, как мужья убивают своих жен. Подумала и поблагодарила Бога, что ушла живой, что у детей есть мать. Я стала больше думать о себе, так и прошла зависимость.

Болезненный "Закон Салтанат"

Марина отмечает, что следила за процессом по делу об убийстве Салтанат Нукеновой и очень болезненно переживала. Как ни печально осознавать, что только такой ужасной ценой у многих женщин открылись глаза, «Закон Салтанат» нам нужен, считает она.

- В моем случае полиция просто тихо закрыла дело, а я, не зная прав и не читая на тот момент ничего в интернете, просто подумала: «Так, наверное, надо», - с грустью говорит Марина. - Вот представляете, что даже мне, жительнице столицы, ни один полицейский не объяснил мои права, не поддержал, видя мое состояние. Я до сих пор удивляюсь, как правоохранители идут на то, чтобы прикрывать мужчин, это ведь мы слабые, а не они…

Наша героиня считает, что благодаря Айтыму Амангельды, брату Салтанат, многие женщины узнали, что есть право быть услышанной, что есть наказание мужчинамм, которые бьют своих жен.

- Я очень рада, что ее брат взялся за такое нелегкое дело – помогать женщинам, пережившим бытовое насилие. Это ведь огромный труд. И то, что мы сейчас это проходим, большой толчок в развитии всей страны, не только для защиты женщины, но и здорового поколения, - говорит Марина. - Я за «Закон Салтанат». Всегда плачу, что надо вот такой ценой было его заслужить. Обидно за своих родителей и брата. У меня нет такого брата, есть такой же тиран, как и муж, который называется братом, и я рада, что прекратила с ним общение.

На вопрос о том, что она может посоветовать женщинам, пережившим насилие от партнеров, женщина не нашлась, что ответить. Отметила, что все индивидуально, что ситуации бывают разные:

- Могу только сказать, что выбор всегда за женщиной. Поднял раз руку - будет поднимать всегда! Поэтому нужно бежать и не оглядываться - вот самое верное решение. Я убежала, я сняла квартиру, благо копила, были свои деньги. Дети у матери – это сила, источник творить счастливое будущее и вы начнете замечать, как дети перестанут болеть, вы начнете высыпаться, криков дома не станет. Главное - держаться и быть авторитетом для детей, вам их растить.

Абьюзеры не меняются, а становятся опаснее

После того, как ушли от абьюзера, нужно заняться здоровьем, записаться в поликлиники, узнать адреса кризисных центров, которые, конечно, помогут, но только поначалу, констатирует Марина. Говорит, что надо развиваться самой и строить себя заново, ведь после постоянных унижений очень низкая самооценка. Но это чувство со временем уйдет и потянутся самые нужные, добрые люди.

- Все это произошло со мной, самой не верилось, но когда ты идешь по своему пути, любишь себя и строишь свои границы, тогда все вокруг начинают к тебе относиться так, как ты хочешь, - убеждает наша героиня. - Да, у нас у всех своя история, но больше общего. И надо запомнить главное: терпеть побои – это ошибка! Во время своей истории я столько ревела, но считаю, что это тоже проработка - все вынести на бумагу, пусть даже анонимно. Главное - поделиться тем, чтобы все женщины знали: после ухода от тирана жизнь будет такой яркой и счастливой! Пусть каждая женщина ценит себя и заботится о себе!

Марина считает, что рассказ своих историй в публичном пространстве тоже помогает женщинам справиться с психологической травмой, но выносить или не выносить свои отношения на суд посторонних людей – решать только самой женщине. По ее мнению, это один из способов терапии, при которой можно частично избавиться от боли, получить поддержку и прожить изменения вместе с социумом. Так будет менее болезненно.

На примере своей мамы Марина увидела, что абьюзер со временем не меняется, а становится еще опаснее. Сейчас, и особенно после процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, наша героиня еще раз убедилась, что сделала верное решение, хотя ей было очень сложно финансово и эмоционально. Говорит, что ее постоянно тянуло вернуться к мужу и теплилась надежда, что после ее ухода он изменится.

- Он таков, каков есть, и не изменится, пока сам не захочет, - говорит теперь Марина. - И каждое громкое дело об убийстве или избиении женщины – лишнее тому доказательство мне и другим. Бездействие женщины в таких отношениях приводят к психологическим травмам детей в семье и наносит вред здоровью.

А что считать любовью?

Почему две такие разные женщины – Бикия, которую с детства носили на руках, и Марина, которую били, - попали в руки тиранов? Бикия родом из Павлодара, как и Салтанат Нукенова, мама воспитывала ее в любви. С гражданским мужем познакомился в Алматы. И уверяет, что он был воспитан в совсем чуждых ее воспитанию традициях, поэтому она и назвала себя девочкой с севера, а мужа - человеком с южным менталитетом. Ведь даже свекровь просила Бикию быть благодарной за то, что она «главная жена». В итоге молодая женщина пережила избиения, борьбу за возможность воспитывать дочь и продолжает судиться с бывшим гражданским мужем.

Отвечая на вопрос о разном воспитании двух наших героинь, переживших тиранию мужей, гештальт-терапевт, магистр психологии, Ассоциированный член Американской ассоциации психологов Бахыт АДРЫШЕВА отмечает, что причин может быть несколько:

- Во-первых, можно предположить, что некоторые факты могут быть недосказаны, потому что многим сложно признаться, что выросла в абьюзивной семье. Во- вторых, надо еще разбираться, что понимается под любовью в семье. Потому что часто эмоционально-зависимые отношения, выстроенные в семье, неосознанно принимаются за любовь и признаки заботы. Так же, как и повышенное внимание, от жесткого и жестокого контроля до гиперопеки, когда ребенка лишают возможности самостоятельных активных действий, получения опыта ошибок и принятия решений.

Как считает Адрышева, такие условия, которые многие принимают за любовь, как раз и есть благоприятная почва для формирования виктимного поведения (поведения жертвы). При такой атмосфере сознательно или бессознательно внушается установка: я не могу быть/жить отдельно, самостоятельно и рядом должен быть обязательно кто-то сильнее и больше меня, «спасатель», на которого я могу «опираться».

- Так формируется синдром жертвы, - говорит психолог. - Полное неприятие ответственности за себя и свои действия, и перекладывание на другого. Ну и, конечно, в детстве опыт получают не только в семье, но и в детском саду и в школе. Зачастую абьюз и буллинг, опять же неосознанно, начинается и поддерживается взрослыми.

Сказать точно, почему эти две женщины разного положения и воспитания выбирали мужей-абьюзеров, можно, если провести детальную психологическую экспертизу обеих героинь.

Однако в целом я, пообщавшись с психологами и изучив разные материалы на тему бытового насилия, пришла к выводу: даже те женщины, которым кажется, что их любили, холили и лелеяли родители, и которые добились высокого статуса в обществе, финансового благополучия, очень часто попадают в абьюзивные отношения. И очень похоже на то, что это связано с разным понятием слова «любовь» в семье. Что под ней понимали?

Слушая женщин, часто становится понятно, что любовь – настолько субъективное понятие, что многие понимают это только в процессе терапии с психологом.

Например, им может казаться, что их любили в семье, а на самом деле просто хорошо обеспечивали, дарили игрушки, подарки, но разговоров по душам не было. А тема отношений мужчины и женщины и вовсе была под запретом.

Что же можно считать любовью в семье и зависит ли она от финансового благополучия и статуса родителей? Как долго нужно выходить из состояния жертвы тем, кто попал в руки тиранов, и как потом строить здоровые отношения с супругом и детьми? Об этом подробно поговорим с психологом в следующем материале в рамках нашего проекта.