Дело экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого признали виновным в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, стало самым громким в истории Казахстана. За ним, благодаря широкому освещению в СМИ и процессу в онлайн-режиме, следили не только жители стран Центральный Азии, но и всего мира.

Куандык Бишисбаев / Фото rus.azattyq.org

Поворотным моментом этого уголовного дела стало даже не то, что Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за истязания и убийство с особой жестокостью, но, скорее, то, что граждане Казахстана инициировали кампанию «Письма в Сенат» и направили более 5000 писем с просьбой ужесточить ответственность за насилие над женщинами. Парламент РК принял закон 11 апреля - в день рождения Куандыка Бишимбаева, а в народе он получил название «Закон Салтанат». Помимо пожизненных сроков за педофилию, закон предусматривает уголовную ответственность за бытовое насилие и предполагает создание центров поддержки семьи, в которые могут обращаться пострадавшие женщины. Скептики утверждают, что это не совсем то, чего требовали женщины Казахстана, и власти должны действовать еще жестче. Что об этом думают сами женщины, пострадавшие от бытового насилия?

«Наша Газета» в сотрудничестве с журналистами из Узбекистана Умидой МАНИЯЗОВОЙ и Таджикистана Екатериной НЕГМАТЗАДЕ запускает проект: «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?» В рамках проекта мы поговорим с женщинами из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, переживших бытовое насилие. Узнаем мнение специалистов и простых граждан о том, что они думают о насилии в семье и об ужесточении наказания за избиения женщин. Встретимся с директорами приютов, которые уже существуют, и выясним, как и чем они помогают пострадавшим женщинам. Цель проекта - не только показать тему бытового насилия с разных сторон, но и помочь объединиться попавшим в сложную жизненную ситуацию женщинам из стран Центральной Азии.

«Будь благодарна, что ты - главная жена!»

Наша первая героиня - Бикия МАКИШЕВА, жительница Павлодара, которая в 22 года приехала покорять южную столицу и встретила своего гражданского мужа Дмитрия. Историю Бикии мы увидели в Instagram Айтыма Амангельды - брата убитой Салтанат Нукеновой, который в память о сестре открыл фонд и помогает женщинам, пережившим насилие. Мы созвонились с Бикией и она согласилась дать нам интервью, в котором рассказала, как ее красиво начавшийся роман быстро сошел на нет и она стала жертвой оскорблений, унижений, а позже и избиений. Причем от обычных пощечин избранник Бикии быстро перешел к ударам по ребрам, швырянию о стены и прижиганий горячей ложкой...

Несмотря на это, наша героиня, скорее, положительный пример того, как можно выйти из сложных семейных отношений, растить одной ребенка и даже открыть свой бизнес.

На момент разговора Бикия временно проживала в Армении, поэтому мы беседовали онлайн. Она рассказала, что с будущим гражданским мужем познакомилась в социальной сети Тиндер, где зарегистрировалась, когда переехала в Алматы.

- Мне было 22 года, Дмитрий был на 6 лет меня старше. Начиналось все очень красиво: цветы, рестораны, прогулки... Для меня, девушки из небольшого города, это была настоящая сказка. Еще больше доверия вызывало, что уже через месяц он познакомил меня со всей своей семьей. Это был прям поступок! Мы отмечали месяц нашего знакомства, катались на квадроциклах и в этот день он меня представил семье. Я всем понравилась, все были рады, что он познакомил всех со мной - первой девушкой, как мне тогда сказала его семья, с которой он познакомил маму и бабушку.

Пара начала жить вместе в гражданском браке, а уже спустя 4 месяца появились проблемы. Сначала разладились отношения с мамой гражданского мужа. Выяснилось, что он - единственный сын, который фактически жил наполовину с мамой, наполовину сам. Двое мужей у матери умерли и она посвящала всю свою жизнь сыну. Началась ревность со стороны свекрови. Но Бикия не решилась возражать ей.

- Почему вы решили молчать? Сказалась традиционное воспитание, которое подразумевает, что это норма - быть послушной, терпеть, бьет - значит любит, уйти - это уят?

- Абсолютно нет! Я девочка с севера, меня не учили детства быть покорной, как это иногда бывает в семьях из других регионов. Я росла в другой среде. Я тоже единственная дочь у мамы, которая воспитывала меня без отца. Мама у меня певица, я росла в творческой среде. Я как раз таки не выросла в традиционной семье, более характерной для южных регионов страны. А вот семья моего бывшего гражданского мужа как раз оказалось такой. Но воспитан Дмитрий был по другим традициям. Когда он мне изменял, ходил на бодимассаж, на свидания с другими девушками, его мама мне говорила: «Будь благодарна, что он вообще пришел домой! Подай ему тапочки, налей чай. Будь благодарна, что ты вообще главная жена!» Мать знала о его любовницах, для них это было нормально. И советовала: «Улыбнись, чтобы к другой не ушел из дома»... На тот момент я подумала, что меня неправильно воспитали, я же с севера! Настоящих традиций не знаю, надо учиться быть хорошей хозяйкой, учиться вкусно готовить, терпеть...

Сомнений Бикие добавляло и то, что она из небогатой семьи. Так как мама воспитывала ее одна, приданного собрать не удалось, поэтому Дмитрий взял ее в свою семью ни с чем. Сам он, по словам нашей героини, довольно состоятельный и влиятельный в Алматы человек.

«А Бикия кто? Девушка из ПавлодЫра!»

И все же настал день, когда Бикия поняла, что нужно бежать. Это было спустя примерно полгода после совместного проживания и, по иронии судьбы, в Международный женский день - 8 марта 2018 года. Пара решила отметить праздник в одном из алматинских клубов. Дмитрий, как говорит Бикия, сильно напился, и ей с подругой пришлось тащить его домой. Но по пути наша героиня вспомнила, что забыла в клубе кошелек, и отлучилась за ним. Когда вернулась домой, супруг уже ждал ее в подъезде...

- Увидев меня, он начал меня бить по ребрам прямо в подъезде! Я дышать не могла... Потом затащил в квартиру, продолжил избивать. И все время повторял: «Где ты была, тварь?» - вспоминает девушка. - До этого не было даже случая, чтобы он на меня просто замахнулся! Все недопонимание с его мамой и другие шероховатости я готова была терпеть, но не такое...

После этого первого избиения Бикия собрала свои вещи, еще до того, как Дмитрий очнулся, и уехала в Астану. Три месяца она жила у родной сестры. С гражданским супругом не контактировал, но, как она сейчас понимает, зависимость от отношений осталась.

- Зависимость от этой сказки, которую я сама себе в голове создала, но на тот момент я думала, что это настоящая любовь. Я сильно скучала, плакала, - говорит Бикия. - Вспоминала все хорошее. Все плохое сразу забылось. Думала, с кем не бывает, может я сама что-то сделала не так? А спустя три месяца Дмитрий и сам начал мне названивать. Говорил, мол, я тебя люблю, звезду с неба достану, сам купил мне билет. И я вернулась к нему в Алматы. Конечно, сейчас я понимаю, что была дурочкой, которая поверила, что он по мне скучал. Но тогда мы снова стали жить вместе, какое-то время опять все было хорошо. И еще спустя время я поняла, что беременна...

Несмотря на то, что Дмитрий хотел ребенка, беременность Бикии не удержала его от дальнейших гуляний. Он по-прежнему посещал клубы, пил, приходил поздно. Его мама полностью была на его стороне. Говорила Бикие: мол, а что ты хотела? Он так до 30 лет жил, думаешь, он изменится? Ну и в лексиконе постоянно присутствовало пресловутое: «Терпи!»

И... Бикия терпела. На этот раз - ради будущего ребенка.

- Снова начались унижения, оскорбления. Не угодила тем, что мешала ему гулять, замечала переписки с девушками. Его мать подливала масла в огонь. Говорила, появилась тут из деревни, живешь с золотым сыночком, коренным алматинцем! «А Бикия кто? Девушка из ПавлодЫра!, которую «с мусорки подобрали». Чего, мол, хотела?» Статусы, конечно, у нас были разные: он богатый, я - даже без приданого. Поэтому хочу дать совет девушкам - создавайте финансовую подушку.

Когда у гражданского мужа снова начались неконтролируемые приступы агрессии, сопровождающиеся пустотой в глазах, это было по-настоящему страшно, вспоминает девушка. Но до рождения ребенка она решила сохранять семью.

- Думала, рожу, может, все изменится, все опять будет хорошо? Да и идти мне было некуда. Ну и, как многие, хотела сохранить семью, чтобы у ребенка был отец, так как сама выросла без отца...

«Обратилась в полицию? Терпила!»

Но с рождением дочери все стало только хуже. Мать мужа стала претендовать на ребенка - могла прийти в час ночи, забрать прямо с рук и начать ее укачивать, говорит наша героиня.

- Постоянно мне напоминала: «Разве ты не знаешь, что по казахским традициям первого ребенка отдают свекрови?» - рассказывает Бикия. - Дмитрий продолжал гулять, с ребенком особо не помогал. Если я о чем-то просила, он все перекладывал на мать. Говорил, мама поможет, мама сделает. Я попала в ситуацию, когда, с одной стороны, воюю с мужем за то, чтобы он помогал с ребенком, а с другой, сражаюсь со свекровью за своего ребенка. Потом он начал меня снова бить, теперь уже при ребенке...

Когда ребенку было 8 месяцев, бывший муж заставил Бикию выйти работать, потому что ему надоело тянуть всю семью. Хотя, по словам девушки, его доходы на тот момент равнялись 2-3 млн тенге в месяц.

- Но дабы меня не попрекали, я вышла на работу. Ребенка муж сказал отдать матери и с дочкой стала оставаться его мама, - рассказывает девушка. - Она учила моего ребенка на себя говорить «мама». Уверяла, что это традиция такая. Но я все-таки собралась морально, слава Аллаху, у меня была поддержка семьи: мамы, сестры. И я решила копить на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. И когда ребенку исполнится 3 года, твердо решила уйти от мужа. Чтобы накопить, работала на трех работах.

Отношения с мужем становились все хуже. Бикия еще не раз собирала вещи, уходила ночевать к подругам, даже уезжала в Павлодар. Дмитрий писал, звонил, приезжал, стоял на коленях, уверял, что такого больше не будет.

- И началось то, что называется эмоциональными качелями, - рассуждает девушка. - То все было слишком хорошо, то слишком плохо. В общем классическая история любви с эмоциональными качелями! Причем ты становишься зависимой от этих качелей. Пару раз я даже обращалась в полицию, чего раньше никогда не делала. Тогда началось давление со стороны его семьи. «Терпила, ты живешь в нашей квартире, как ты смеешь!» - говорили они мене. И финансово я все еще от него зависела.

Пытался украсть ребенка, потом связал скотчем

Но Бикия все равно решила уйти, хотя на тот момент было некуда, поэтому она грозилась уехать то в Павлодар к матери, то в Астану к сестре. Все это время копила на первоначальный взнос для покупки собственного жилья.

- Момент, когда я поняла, что хода назад нет, что уже точно ничего не спасет наш брак - это когда мой бывший муж и его мама попытались украсть у меня ребенка, - говорит Бикия. - Его мать сказала вывести дочку, чтобы они с ней погуляли. Я вышла, Дмитрий наставил на меня перцовый баллончик и сказал, чтобы я отдала ребенка. Я отдала, они забрали. Я сразу пошла в полицию, но там мне сказали примерно следующее: он такой же отец, как вы - мать, ничего ему за это не будет, похищением это не считается. И я поняла, что полиция ничего не сможет с ним сделать, несмотря на то, что он забрал ребенка с угрозами.

Ну и последней каплей стало то, что Дмитрий снова напал на Бикию и избил ее. Когда она возвращалась домой поздно, так как работала администратором, он подстерегал ее у подъезда.

- Первым вопросом было: «Почему ты не возвращаешься ко мне, наверное, есть другой мужчина?» - рассказала Бикия. - То есть, на тот момент он снова предпринимал попытки меня вернуть, но я твердо решила не возвращаться. И то ли его это задело, то ли снова он был в гневе, он вырвал у меня телефон и пытался его разблокировать. Потом начала избивать, таскать за волосы. Затащил в квартиру, связал руки скотчем. Потом, когда я сидела связанная, как ни в чем ни бывало, нагрел чайник. И, напевая песенку, в этот кипяток сунул ложку и начал этой ложкой меня прижигать со словами: «Говори пароль от телефона!» Потом ударил со всей дури по лицу, сломал нос, развязал, развернулся и спокойно ушел... Для меня это уже было как в фильмах про маньяков. Как можно связывать, обжигать человека и при этом напевать песенку? Я поняла, что он ненормальный отец, и что лучше пусть ребенок растет с мамой, чем с таким отцом.

На следующий день женщина написала заявление в полицию, хотя тогда ей сразу сказали, что Дмитрию ничего не будет. По словам Бикии, это был 2022 год, этого случая с Бишимбаевым еще не было, «Закона Салтанат» - тоже.

- Поэтому мне прямо сказали в полиции: «Пока он вам кость не сломал, мы его не привлечем!» - вспоминает героиня. - К тому же участковый настаивал на примирении. Но мы все равно довели дело до суда. Суд разобрал ситуацию и в итоге в суде мы примирились. Я была эмоционально вымотана, устала от всего, а ему максимум грозил штраф, который для него ничего не значит. И я согласилась на примирение.

Согласно решению суда, гражданский муж Бикии признал вину и ему вынесли предупреждение. Но нашу героиню это не устроило, поэтому она сделала частную судебную экспертизу. Кстати, экспертизу сделал тот же специалист, который делал ее Салтанат Нукеновой. Эксперт Талгат ХАЛИМНАЗАРОВ установил: «У Макишевой ожоговые раны правого бедра и правого коленного сустава- причинены от воздействия источника высокой температуры. Ушибленная рана, кровоизлияние нижней губы слева, кровоподтеки шеи...»

Бикия сохранила у себя все защитные предписания на ребенка. Выбила через суд, чтобы гражданский муж мог видеться с ребенком строго по графику. Потом собрала вещи и уехала в Астану.

- И, может быть, на этом я бы успокоилась и даже не стала бы выносить эту историю на всеообщее обозрение, но недавно он хотел забрать у меня ребенка, - констатирует Бикия. - Он предоставил справку от психолога, согласно которой дочь не имеет эмоциональной связи с матерью, якобы не любит мать. и постоянно говорит: «Хочу к папе, хочу к бабушке». Мы это опровергли, и суд, на котором он пытался отнять у меня ребенка, встал на мою сторону.

Бикия Макишева также подавала иск о том, чтобы гражданский муж платил ей алименты не 50 000 тенге в месяц, а 55 МРП. Но суд по делам несовершеннолетних отказал ей, сославшись на то, что официальный доход отца ребенка - всего 80 000 тенге. По закону он обязан платить ей одну четвертую часть - 20 000 тенге, но мужчина еще от себя добавляет 30 000 тенге, поэтому суд посчитал эту сумму достаточной. Согласно решению суда, Дмитрий заявил, что не занимается предпринимательской деятельностью. Однако, по базам данным, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и у него есть ТОО, занимающееся строительством зданий.

И здесь - большие вопросы к нашему законодательству, которое позволяет прикрываться минимальной заработной платой и платить мизерные суммы на содержание своих же детей. Почему так происходит? Вопрос к экспертам, который мы обязательно зададим вместе с другими и дадим на них ответы в одном из следующих материалов.

«На месте Салтанат могла быть я...»

Гражданскому мужу суд назначил график общения два раза в месяц по выходным, когда он прилетает в Астану и забирает дочь в торговые центры.

- Вашу историю мы увидели в Instagram брата Салтанат Айтыма Нукенова, который сейчас создал фонд и активно помогает женщинам, пережившим бытовое насилие. Вы решились рассказать свою историю на всю страну и опубликовать в его аккаунте из-за страха потерять дочь?

- Да. Остался страх, что человек может все, у него и его семьи много связей... Когда он предоставил справку от психолога, что якобы дочь не имеет со мной эмоциональной связи, я начала бояться. Если бы он не делал таких неправомерных действий, я бы не стала говорить об этой истории, но он не оставил мне выбора! - восклицает героиня.

- Вы наверняка следили за процессом над Куандыком Бишимбаевым, который в итоге был признан виновным в убийстве Салтанат Нукеновой. Узнавали себя в каких-то моментах?

- Конечно! Я прям видела себя - та же сказка вначале, те же эмоциональные качели, зависимость. Ведь на месте Салтанат могла быть любая девушка, которая подвергается абьюзу. У меня до сих пор мурашки по коже от этой истории. Ведь еще до нее подруги мне так и говорили по поводу гражданского мужа: «Он может не рассчитать удар, он тебя толкнет, ты сильно ударишься. Либо ты останешься инвалидом, не сможешь ухаживать за ребенком, либо вообще умрешь. Уходи, уходи, пока жива!» Слава Аллаху, что я ушла...

Бикия вспоминает: когда она подвергалась избиениям, а утром выходила в слезах, то пару раз даже звонила в центры психологической поддержки. Телефоны увидела на баннерах в Алматы - на них была изображена избитая девушка с косами. Адреса центров ей не сказали, так как она в итоге отказалась там поселиться, но психологическую помощь оказали. Женщина считает, что такие центры помогают хотя бы в первое время.

- Как вы относитесь к утверждениям психологов о том, что возможен возврат в подобные отношения? Не боитесь этого?

- Несмотря на уверения психологов, я считаю, что никакого возврата к подобным отношениям не будет! - уверена Бикия Макишева. - Я уже пару раз ходила на свидания, но, видя тревожные звоночки, сразу прощаюсь с неподходящими мужчинами. Конечно, нужно время, чтобы проработать в себе травмы. Но сейчас я даже не представляю, чтобы кто-то на меня заматерился, а тем более назвал дурой или поднял руку!

Сейчас Бикия уже купила не только квартиру в ипотеку, но и машину, и даже открыла собственный бизнес - помогли родственники и банковский кредит. Она путешествует с ребенком два раза в год. И считает, что женщина должна идти к свершениям и достижениям, и чем их больше, тем меньше она будет терпеть в отношениях.

- Я ведь могла уйти после первого случая, но не ушла, потому что не было своего угла, была молодая, не было финансового достатка, - отмечает теперь героиня. - И это при том, что меня не воспитывали по южным традициям! По моему опыту девушки с юга более терпеливые и воспринимают унижения и избиения, как норму. Женщина изначально ставит себя ниже мужчины, но так не должно быть.

- Как вы восприняли «Закон Салтанат», которого в случае с вашей историей еще не было?

- Законодательство меняется в нашу сторону, в сторону женщину. Сейчас я вижу, какую поддержку оказывают правоохранительные органы, общество. Очень много людей поддерживали меня после поста в Instagram, писали в директ. Спрашивали, как справиться с этим, как открыть бизнес, созванивались со мной. Это огромная поддержка от женщин! Считаю, что все свои абьюзивные отношения нужно это выносить. Не бояться уята. Когда есть общественный резонанс, проще защитить себя.

Недавно Бикия Макишева, несмотря на страх, вернулась в Казахстан. И продолжила судиться с бывшим гражданским мужем. Сейчас она хочет привлечь его к уголовной ответственности за избиения - новый закон это позволяет.

Мы пытались взять комментарии у гражданского мужа Бикии и звонили в течение нескольких дней, но либо телефон был выключен, либо абонент не отвечал.