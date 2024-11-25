Сегодня, 25 ноября, в Казахстане, как и во всем мире, началась акция "16 дней против насилия". Ее цель - привлечь внимание к теме бытового насилия, постараться предотвратить новые трагедии и рассказать женщинам о своих правах. В Казахстане домашнее насилие называют невидимым врагом, который разрушает жизни тысячам женщин, а они вынуждены терпеть не только унижения в браке, но и побои.

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Мы продолжаем проект, посвященный теме домашнего насилия: "По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпят в браке?" Реализуем его совместно с журналистами из Таджикистана и Узбекистана. Цель - рассказать истории женщин, переживших бытовое насилие, поговорить с психологами, директорами приютов.

Для Казахстана этот год стал знаковым в теме домашнего насилия. Судебный процесс по уголовному делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, убившего свою гражданскую жену Салтанат Нукенову, получил широкую огласку. Благодаря этому на бытовое насилие в нашей стране, как и в странах Центральной Азии, обратили больше внимания. В том числе и власти. А парламент Казахстана наконец-то криминализировал статью о домашнем насилии.

Что думают простые люди об этой проблеме и что, на их взгляд, должны сделать общество и государство, чтобы снизить уровень домашнего насилия в Казахстане? На эту тему мы провели опрос жителей Костаная. И получили очень разные ответы: от "не жениться совсем" до "отрезать все, что можно".

Сегодня, в первый день международной акции "16 дней против насилия", мы публикуем этот опрос.