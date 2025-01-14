Насыпная дамба между поселком Октябрьский (Лисаковском) и селом Козыревка в Костанайской области стала причиной конфликта жителей и властей в августе прошлого года. Весной дамбу снесло паводком, и сразу после этого было принято решение укрепить ее и увеличить пропускную способность. Однако в августе власти вдруг заявили, что дамбу демонтируют. Это произошло почти сразу после того, как во время перехода через нее упали в реку Тобол мужчина и его маленький сын. Мальчика унесло течением, через 4 дня его тело нашли в реке.

Фото из архива "НГ"

Жителей села Козыревка возмутило решение о сносе дамбы, так как она для них, по сути, является дорогой жизни. В Козыревке нет ни школы, ни аптек, ни магазинов, а расположено село в двух километрах от Октябрьского, до которого рукой подать через ту самую дамбу. Но территориально Козыревка относится к району Беимбета Майлина, до ближайшего села Ново-Ильиновки - 7 км. Автобусного сообщения между Козыревкой и Ново-Ильновкой нет, в школу ездить не на чем.

В декабре прошлого года аким Лисаковка Абай ИБРАЕВ на сходе с жителями Октябрьского сообщил, что дамбу планируют снесли. Однако позже на брифинге аким района Беимбета Майлина Кайсар МУРЖАКУПОВ опроверг информацию о сносе.

Жители Козыревки спрашивали, на что пошли деньги, выделенные на укрепление дамбы, и почему от этой идеи отказались? Чтобы разрешить все противоречия, "НГ" направила запросы в два акимата: Лисаковска и района Беимбета Майлина.

В акимате Лисаковске коротко ответили, что дамба территориально к ним не относится. Не пояснив, почему тогда Абай Ибраев заявлял о ее сносе.

В акимате района Беимбета Майлина предоставили полный ответ на все вопросы, связанные с дамбой.

- В мае 2024 года отделом ЖКХ акимата района был заключен договор с ТОО «Тобол Жолдары» на проведение работ по среднему ремонту водопропускных сооружений на реке Тобол между селом Козыревка и поселком Октябрьский, - сообщила главный специалист аппарата акима Новоильиновского сельского округа Айслу КУЖАХМЕТОВА. - Согласно договору, данной подрядной организацией с июня 2024 года были начаты подготовительные работы. А именно: наращивание водоотводного-земляного вала с бутованием большегабаритным камнем косы. Данные работы производились до августа 2024 года. В этот период Верхне-Тобольским водохранилищем с апреля по октябрь производился систематический плановый сброс воды в количестве 20-25 куб. м/сек. В этой связи подрядная организация «Тобол Жолдары» не могла продолжать дальнейшую работу.

Позже, поясняет Кужахметова, согласно анализу ситуации по сбросу воды и наблюдений за погодными условиями, выяснилось, что есть предпосылки к повторению паводкового периода 2024 года, где максимальный сброс производился в объеме 1700-1800 куб. м/сек. Аналогичная паводковая ситуация прогнозируется и на 2025 год. Исходя из всего этого, на техническом совещании 16 августа вынесли предложение о демонтаже дамбы.

Как сообщила Кужахметова, осенью руководство района с подключением всех заинтересованных лиц неоднократно проводило сходы с жителями села Козыревка. Население села было категорически против сноса дамбы, так как он мог повлечь за собой социальную напряжённость. Руководство района предложило родителям учащихся организовать подвоз детей в Новоильиновскую общеобразовательную школу, но они отказались. И объяснили: дети учились и будут учиться в Октябрьской общеобразовательной школе. Поэтому было принято решение не сносить дамбу, а хозяйственным способом восстановить пешеходный переход.

На вопрос о том, зачем вообще тогда разрабатывали техническую документацию на укрепление дамбы и выделяли деньги на ее восстановление, в акимате района сообщили: документация была составлена в 2023 году. Предварительно в РГП «Казводхоз» отправляли запрос о количестве сброса воды за последние 10 лет. Получили ответ: в период с 2012 по 2022 года максимальный сброс составлял 40-45 куб. м/сек. Учитывая данные РГП «Казводхоз», было спроектировано, что максимальная водопропускная способность новой дамбы будет составлять 170-180 куб. м/сек, что превышает показатели за последние 10 лет более чем в 4 раза.

- Но весенний паводок 2024 года показал нецелесообразность реализации данного проекта, так как при аналогичной паводковой ситуации планируемое водопропускное сооружение подлежит угрозе смыва, - пояснила Кужахметова.

Она также отметила, что в селе Ново-Ильиновка, куда планировали возить козыревских детей, имеются школа и магазины, но аптеки отсутствуют. В 2013-2014 годах в Новоильиновской врачебной амбулатории открывался аптечный киоск, но из-за нерентабельности его закрыли.

- Так как географическое расположение села Новоильиновка находится вблизи поселков Тобол, Октябрьский и города Лисаковск, то лекарственные препараты населением приобретаются в имеющихся там аптеках, - сообщается в ответе.

Между Тоболом и Ново-Ильновокой около 14 км, между Октябрьским и Ново-Ильиновкой - около 10 км, а между Лисаковском и Ново-Ильиновкой - около 25 км. В Октябрьский и Лисаковск из Ново-Ильиновки можно добраться через ту самую дамбу, которую хотели снести. Так что очевидно: речь шла о выживании не только жителей села Козыревка.

В акимате района также отметили, что в селе Козыревка проживает 65 человек, что превышает нормативный стандарт численности населения в селе для упразднения населенного пункта.

- Поэтому расформирование села Козыревка в ближайшее время не планируется, - сообщила Кужахметова. - Возможность предоставления домов жителям Козыревки в селе Ново-Ильиновка не имеется, так как в государственном бюджете нет статьи затрат, предусматривающей приобретение жилья населению. Приобрести за счет бюджетных средств жилье жителям возможно только при чрезвычайной ситуации.

О чем думали власти, планируя демонтаж такой жизненно необходимой для жителей нескольких поселков дамбы? И неужели с учетом всего вышесказанного власти района не могут построить мост, который бы не смывало? Вопросы, похоже, риторические.

- В настоящее время насыпная переправа восстановлена хозяйственным способом, демонтаж переправы по просьбе жителей не планируется, - заверил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина Сагындык КАБЕНОВ. - Во избежание несчастных случаев движение транспортных средств ограничено. Вопрос демонтажа насыпной переправы не рассматривается. Средства, выделенные на укрепление дамбы, возвращены в бюджет.

Но гарантии того, что в будущем власти вновь не захотят снести дамбу, пока нет. Главное, чтобы жителям сообщили о планах раньше, чем ее ликвидируют...