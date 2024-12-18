Аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ прокомментировал публикацию "НГ" в Telegram об аварийной насыпи через реку Тобол, соединяющей поселки Октябрьский и Козыревка. Этим летом при переходе через нее произошла трагедия - упали в воду мужчина и его сын, ребенок погиб. В своей публикации мы опирались на слова жителей, которые задавали вопросы акиму. Они и попросили нас еще раз озвучить проблему.

Абай Ибраев предложил процитировать его слова полностью, что мы и делаем. Речь о дамбе зашла на отчетной встрече акима Лисаковска с жителями п. Октябрьский, которая прошла 12 декабря.

- Этот вопрос поднимается ежегодно, каждый год мост восстанавливало градообразующее предприятие КБРУ, - сообщил на встрече Ибраев. - В этом году паводок все снес. Административно территориальность этого моста официально имеет отношение к району Беимбета Майлина. Они разработали ПСД, подрядчик определился, но ничего не сделал, идут судебные тяжбы. На последнем заседании по линии ЧС были даны поручения, чтобы район Беимбета Майлина решил вопрос с жителями Козыревки. Есть возможность сделать сообщение до ближайшего села Ново-Ильиновка, в которой есть школа. Конечно, оно на более удаленном расстоянии, чем Октябрьский.

Поселок Октябрьский находится в 2 км от Козыревки, поэтому дети в школу могут дойти пешком. Ново-Ильновка - в 7 км.

- У меня возник вопрос, - отметил Ибраев, - почему дети Козыревки посещают школу другого административного региона? Октябрьский относится к Лисаковску, а Козыревка - к району Беимбета Майлина. Оказывается, есть определенная хитрость - прописывают детей в Октябрьском. Сейчас это можно сделать удаленно. И дети становятся учениками Октябрьской школы, при этом проживают в Козыревке. И подвергают себя риску, а риск большой.

При этом сам аким отмечает, что автобусного сообщения между Козыревкой и Ново-Ильиновкой, где есть школа, нет. Как в этом случае должны были поступить родители и в чем заключается хитрость? Отправлять детей пешком за 7 км?

До этого на брифинге в Костанае Абай Ибраев говорил, что акимат района Беимбета Майлина должен выделить школьный автобус. То есть, речь шла только о провозе детей. А как быть взрослым жителям Козыревки, у которых нет машин? Многие работают в Лисаковске и Октябрьском, куда также ходят пешком. Магазинов и аптек в Козыревке тоже нет. За 7 км в Ново-Ильиновку ходить?

- Району Беимбета Майлина поручено, чтобы медицинские, образовательные учреждения и магазины у них там были. Это не мое решение, я цитирую представителей областного заседания по ЧС. Технической возможности построить мост, который бы не снесло, нет, - прокомментировал этот момент Абай Ибраев.

Кто захочет открыть аптеку и магазин в Козыревке, в которой всего около 300 жителей и все закрылось лет 20 назад, аким не пояснил. Но даже если откроют, когда это будет? А дамбу собираются вот-вот разобрать. Как сказал Абай Ибраев, "ставится задача, чтобы этого сообщения не было вообще". То есть, около 300 жителей окажутся полностью отрезанными от Октябрьского, который от них сейчас в шаговой доступности и в 7 км от ближайших благ цивилизации.

Что касается "большого риска", которому, по словам акима Лисаковска, подвергают себя жители Козыревки, переходя через дамбу. Если дамбу разберут в зиму, а автобусное сообщение к тому времени не наладят, то они начнут ходить в Октябрьский за продуктами и лекарствами по замерзшему льду на реке. А это куда больший риск. Об этом власти тоже не думают?

Все эти моменты люди озвучили акиму Лисаковска в комментариях под постом "НГ" в Instagram. А еще написали о том, что, по их сведениям, дамба частично относится к территории Октябрьского. И о том, что большинство жителей Козыревки работает в Октябрьском и Лисаковске. И о том, что никто не хочет, чтобы их дети ездили за 7 км в школу, когда есть другая под боком.

Остается открытым вопрос, что будет с подрядчиком, который выиграл тендер на строительство моста. И если власти провели этот тендер, выделив бюджетные деньги, то почему экстренно отказались от этой идеи? На что будут потрачены деньги? И кто изначально принимал решение о выделении денег, если после выигранного тендера вдруг выяснилось, что "технической возможности построить мост, который бы не снесло, нет".

Все эти вопросы "НГ" намерена задать акимам Лисаковска и района Беимбета Майлина в официальных запросах.

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