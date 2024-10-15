Между деревенькой Козырёвка (район Б. Майлина) и большим селом Октябрьское лежит насыпная дамба через реку Аят. В этом году переправа стала причиной гибели ребенка. Местные жители требуют обезопасить переход через речку, а власти отвечают: дамбу лучше убрать совсем.

Дамба после паводка / Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ (Козырёвка)

Эта переправа - кратчайший и самый удобный путь. Ещё в 80-е совхоз «Новоильиновский» (четыре отделения, Козырёвка - одно из них) договорился с КБРУ и рудник поставил в месте навесной переправы СОГи - бетонные кольца, только прямоугольные. Если поставить их «на попа» и в ряд, то получается водопропуск, именуемый «телевизором» (уж простите этот строительный сленг) - десяти штук как раз хватило. Засыпали щели камнем и щебнем, получился насыпной мостик для одностороннего проезда, официально - переправа. И еще - мостик ничей. Ни на чьём балансе. Народный, так сказать.

- Каждую весну в половодье часть насыпи из песка щебня смывает, - говорит обратившаяся в редакцию «НГ» жительница Новоильиновки Лия СМУГЛЯНСКАЯ, - и переправа превращается в ряд камней, по которым нужно очень аккуратно передвигаться. Но жители быстро восстанавливают проезд.

В этом году, по свидетельству селян, дамбу размыло весенним паводком гораздо сильнее. Трубы вывернуло и отнесло, один СОГ упал. Получился водопад. Местные говорят - выглядело это красиво, но страшно.

Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ (Козырёвка)

Теперь главное: в Козырёвке, которая соединяется с Октябрьским переправой, нет ни магазина, ни школы, ни ФАПа, а живут здесь не менее полутора сотен человек. За базовыми благами цивилизации козырёвцы ходят в Октябрьский. Если, конечно, «дорожка жизни» функционирует. А если нет?

- До соседней Новоильиновки 6-8 км, - подсчитала Лия Витальевна, - Пешком часа полтора. За продуктами не находишься и не наездишься. Школьники ходят в Октябрьский по железнодорожному мосту, но, во-первых, это далековато от самого Октябрьского, а во-вторых, чревато штрафами. Как люди в Козырёвке выживают, не понимаю. Но, видимо, переехать нет возможности.

В июне на отчётной встрече с акимом района местные жители задали вопрос о восстановлении моста. Отвечал представитель застройщика, выигравшего тендер, что новые СОГи заказаны в лисаковском ЖБИ, осталось пару месяцев дождаться их изготовления.

- Я посмеялась: "К ноябрю-то мост восстановите?" - вспоминает Лия Смуглянская. - А теперь мне не смешно. На дворе октябрь и снег.

В августе при переходе через неисправный мост произошла трагедия: упали в воду мужчина и его сын. Оба были не местными. Отец сумел выбраться, а мальчика унесло бурным течением, его тело спасатели нашли только через 5 суток.



В том же месяце снова состоялась встреча с чиновниками по поводу дамбы. Тогда козырёвцев спросили: "Вы что, хотите, чтобы дети тонули? Нет? Тогда мы демонтируем эту переправу".

Не моста - нет проблемы. Альтернатива - возить людей в Октябрьский по часам. Но как? Школьный автобус Новоильиновской школы забирает учеников из ближайших посёлков, которые более-менее кучно находятся на одной стороне, а Козырёвка – на другой, так что транспорт не успевает. Козырёвские школьники продолжают ходить в Октябрьскую школу по железнодорожному мосту, до которого - 3 км.

- Мы встречались с жителями Козырёвки в минувшую пятницу, - прокомментировал "НГ" аким Новоильиновского сельского округа Азамат Аманжолович КАЛАКПАСОВ. - Районом было принято решение вообще эту переправу снести во избежание несчастных случаев. Понятно, что лучше сделать добротную конструкцию. В этом году средства выделялись, их обратно секвестировали в связи с тем, что хотели просто увеличить тюбинговые водопропускные сооружения. 130 млн тенге было выделено из областного бюджета, отдел ЖКХ заключил договор. Сделали расчёт водосброса, исходя из данных последних лет на 100-120 кубов в секунду. В проекте значилось даже на 200 кубометров в секунду. Но в этом году паводок показал, что максимальный сброс был 1700-1800 кубов - примерно в 9 раз больше того, что может выдержать спроектированная конструкция. Наши соседи-россияне дали прогноз: вероятно, сброс и, соответственно, паводок 2025 года будет аналогичным весне 2024-го. Нашу конструкцию просто-напросто смоет. А это бюджетные средства, в отношении которых неизбежно начнутся разбирательства: "Куда они уплыли? Почему не приняли во внимание прогноз?" В этом месте необходимо проектировать не дамбу, а мостовое сооружение, на возведение которого требуется чуть ли не 1,5 млрд тенге. А вот как быть местным жителям - да, это проблема. Вопрос остаётся открытым. И я людей прекрасно понимаю. Сохранить «пешеход»? Я неоднократно обращался в КБРУ, так как они ежегодно лёгким способом восстанавливали дамбу после паводка. Но в этом году дамбу под ноль снесло! Плюс несчастный случай был, а брать ответственность за возможные инциденты в будущем не хочет никто. Тем более, что дамба ничья.

Фото Лии СМУГЛЯНСКОЙ (Новоильиновка)

"Мы подумаем, что можно сделать в этой ситуации и до конца октября решим", – заявил аким сельского округа на очередном сходе. По плану работы Верхнетобольского водохранилища через Аят в ближайшее время снова должны пустить воду. После этого вопрос и станет ребром: останется дамба или нет.

Грядёт зима. Скорее всего, козырёвцы вновь будут ходить по остаткам мостика до Октябрьского по обледеневшим камням, ведь другого выхода нет. А покроется река льдом – пойдут, как бывало из года в год, по льду, чтобы не ломать себе ноги. Места здесь глубокие, бывают промоины... "Всякое может случиться", - говорят сельчане.

Фото Лии СМУГЛЯНСКОЙ (Новоильиновка)