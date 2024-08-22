В поселке Козыревка района Б. Майлина завершились поиски ребенка, сообщила сегодня, 22 августа, пресс-служба департамента по ЧС Костанайской области.

- Силами спасателей ДЧС найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол. Поиски велись на протяжении пяти дней. Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. м. Поверхностно более 80 км, - говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.

Несчастный случай произошел 18 августа. При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды, а мальчика унесло течением.