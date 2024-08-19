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Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут спасатели Костанайской области

Ксения РЕБИК

19 августа 2024, 17:55 |  Происшествия

Несчастный случай произошел 18 августа в поселке Козыревка района Б.Майлина.  При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба ДЧС.

 

- Мужчина самостоятельно выбрался из воды, - рассказали в ведомстве, - мальчика унесло течением. Поиски ребенка продолжаются.

В поисках задействованы спасатели ДЧС, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.