Ребенка унесло течением реки - Поиски мальчика ведут спасатели Костанайской области
Ксения РЕБИК
19 августа 2024, 17:55 | Происшествия
Несчастный случай произошел 18 августа в поселке Козыревка района Б.Майлина. При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба ДЧС.
- Мужчина самостоятельно выбрался из воды, - рассказали в ведомстве, - мальчика унесло течением. Поиски ребенка продолжаются.
В поисках задействованы спасатели ДЧС, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.
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