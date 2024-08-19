Как вы оцениваете результаты выступления сборной Казахстана, занявшей на Олимпиаде в Париже 43-е место с семью медалями? Наши спортсмены - молодцы, они сделали все, что было в их силах.

Нужно увеличить финансирование олимпийских видов спорта. Будут деньги - будут и медали.

Нужно увеличить финансирование массового спорта. Здоровье народа важнее медалей.

Мне спорт не интересен. Поэтому и за Олимпийскими играми не следил.

