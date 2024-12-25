Об этом аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сообщил сегодня, 25 декабря, на брифинге в РСК. По его словам, полиция не смогла найти преступников, так как "серверы установлены не на территории Казахстана".

Виктор Ионенко / Фото из архива "НГ"

О том, что полиция ведет расследование, стало известно в конце мая 2024 года.

- В мессенджере WatsАpp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ», - сообщил 22 мая 2024 года Ионенко. - Один контакт использует мои личные данные: фамилию, имя, отчество и фотографию, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною. Второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Виктор Ионенко отметил, что на фейковые сообщения от акима никто не попался, финансового ущерба нет.

- К сожалению, с этой проблемой столкнулся не только я, но и у многие другие коллеги, - сказал аким Рудного. - Я знаю, что мои коллеги тоже жаловались на эту тему. Но после всех мероприятий (начала расследования в полиции - "НГ") все прекратилось. Больше звонков от моего имени пока не было.

15 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказывал, что тоже сам чуть не стал жертвой мошенников. Ему написала знакомая, просила занять 200 000 тенге, обещала вернуть через 2 дня. Жундубаев не поверил этому сообщению.

Казахстанцы могут обезопасить себя через портал egov.kz, где в личном кабинете можно запретить оформлять кредиты сроком на 6 месяцев. В полиции отмечают, что широкое распространение таких блокировок в Петропавловске помогло снизить количество интернет-мошенничеств на 20%.

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