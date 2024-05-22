О фейках с его участием рассказал сам аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на своей странице в Instagram. В распространяемых сообщениях, якобы, депутаты переводят деньги экстремистской организации.

Виктор Ионенко / Фото из архива "НГ"

- В мессенджере WatsАpp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ», - сообщил Ионенко. - Один контакт использует мои личные данные: фамилию, имя, отчество и фотографию, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною. Второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации.

В акимате Рудного подтвердили корреспонденту "НГ", что Виктор Ионенко обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Ионенко (@viktor.ionenko)

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что факт распространения фейков зарегестрирован.

- В настоящее время продятся разбирательства, в ходе которых будет дана правовая оценка, - пояснили в ведомстве.