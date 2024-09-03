Острота темы, связанной с онлайн-отъемом денег у граждан, не снижается. И властям не все равно, тем более, что у мошенников стало модным использовать фамилии известных чиновников. О проблеме аким города Марат ЖУНДУБАЕВ говорил на аппаратном совещании 2 сентября.

Фото из архива "НГ"

- По данным полиции, с 26 по 30 августа общая сумма ущерба по фактам интернет-мошенничеств в Костанае составила 36 млн тенге. Неделей ранее было 40 миллионов, - проинформировал он. - Несколько примеров приведу. 27 августа гражданину позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником КНБ. Назвали конкретную фамилию. Человек лишился 600 000 тенге. И он был не пожилой, не пенсионер. А вообще сейчас модно использовать известные фамилии. Я не исключение. Аватарку же можно свободно взять, шлют сообщения с ней... Продолжаются вложения в мнимые инвест-компании. На этом недавно житель города потерял 2 млн тенге. На прошлой неделе женщина продала квартиру через риелторскую фирму и перевела средства мошенникам. Не понимаю, как можно человека так зомбировать, чтобы он продал свое единственное жилье!

Пока основной метод противостояния этой криминальной стихии - разъяснения.

Аким города, однако, считает, что раз деньги во многих случаях обманутыми людьми снимаются с банковских счетов, банки должны также иметь свю стратегию противостояния мошенническим действиям. Да, люди забирают средства добровольно, но немало ситуаций, когда их действия могут насторожить сотрудников банка.

- Мне известен такой случай — недавно в Караганде бабушка пришла снять 50 млн тенге, чтобы сделать внуку сюрприз, - поделился аким, - сотрудники забеспокоились и решили позвонить внуку. Оказалось, что реализовывалась мошенническая схема. Фактически банк ее разрушил, благодаря тому, что сотрудники не заняли стороннюю позицию. Надо провести совещание с нашими филиалами БВУ. У банков есть свои нормы, конечно, но хотим хотя бы посоветоваться с ними, что могут финансовые институты предпринимать в сегодняшней ситуации.

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