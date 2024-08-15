Каждое третье преступление, регистрируемое полицией Костаная, относится к интернет-мошенничеству. Ежедневно регистрируют 5 подобных фактов. Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщил начальник городского управления полиции Булат ИМАНОВ.

- Жители никак не могут понять одну простую истину, что не бывает легких денег, не бывает дешевых айфонов - это самые распространенные случаи интернет-мошенничества, - сказал Иманов. - Даже молодые люди ведутся, заказывают себе телефоны последней модели в два раза дешевле рыночной стоимости. Но такого не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке. Также в последнее время участились случаи, когда людям звонят по телефону и представляются сотрудниками сотовых компаний. Мошенники научились взламывать аккаунты в WhatsApp через вредоносные ссылки.

Начальник УП отметил, что все потерпевшие знали о фактах интернет-мошенничества, но не смогли ответить, как сами попались на уловки преступников. Привел несколько примеров. 30 июля полиция зарегистрировала заявление от жителя Костаная, которому поступило сообщение, якобы, от его руководителя. Начальник сообщил о псевдопроверке КНБ. Предупредил, что дал правоохранителям его номер. После чего жертве позвонили мошенники, представились сотрудниками спецслужб и сообщили о "переводе подозрительных средств". В итоге заставили снять со своих счетов все сбережения и продать машину. Мужчина за три дня не только лишился средств, но и получил кредиты на 10,5 млн тенге.

- Второй случай тоже парадоксален, - продолжил Иманов. - Учителям из Аркалыка пришло похожее сообщение от сотрудников КНБ. Они втроем приехали из Аркалыка, где каждый оформил на себя кредит по 3,5 млн тенге, передав средства мошенникам.

- С высшим образованием люди, - сделал ремарку аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Всего же с начала 2024 года костанайцев обманули на 360 млн тенге. Полицейские задержали 8 жителей Костаная, которые уже осуждены за интернет-мошенничество, и заблокирорвали 743 подозрительных сайта. Однако Иманов признает, что эффективно бороться с мошенниками в Сети они не могут. Полиция раскрывает только пятую часть преступлений в интернете, так как большинство мошенников находятся за границей.

- Реальных способов борьбы с интернет-мошенничеством нет. Есть только профилактическая работа, которую мы проводим ежедневно, но, к сожалению, жители нас не слышат, - отметил Иманов. - При поддержке акимата города на борьбу с интернет-мошенничеством выделено более 5 млн тенге. Идет процедура заключения договора по таргетированной рекламе в Инстаграм, через которую мы будем выкладывать свои видеоролики с предупреждениями о самых распространенных способах мошенничества.

Костанайцы могут обезопасить себя через портал egov.kz, где в личном кабинете можно запретить оформлять кредиты сроком на 6 месяцев. По словам Иманова, широкое распространение таких блокировок в Петропавловске помогло снизить количество интернет-мошенничеств на 20%. Другие меры не дают такого результата.

Марат Жундубаев добавил, что он сам чуть не стал жертвой интернет-мошенников:

- Я вам скажу по себе - раз в неделю обязательно кто-то пишет со взломанных аккаунтов моих знакомых. Вчера только мне написала знакомая, просила занять 200 000 тенге, обещала вернуть через 2 дня. Я, конечно, не поверил. Я обычно перезваниваю знакомым и выясняю, что их взломали. От моего лица тоже писали людям. Взяли мое фото из Инстаграма, создали левый аккаунт, подписали моим именем и делали рассылки другим людям. Надеюсь, что от таргетированной рекламы будет какой-то выхлоп. Только профилактическая работа, других вариантов у нас нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА