Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 23 декабря, в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале.

Фото Олега Пака

В подведении итогов года легко ориентироваться, ведь по сути это сборник всех рабочих поездок акима и заседаний облакимата чуть ли не в хронологическом порядке. Но с затравкой на 2025-й.

Кумар Аксакалов (справа) на строительстве завода KIA / Фото из архива "НГ"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52625

Строящийся в Костанае завод KIA глава региона называл грандиозным - за расчёт на 70 тыс. автомобилей в год и 1,5 тыс. новых рабочих мест. Первые автомобили произведёт летом 2025 года. Аким вновь объяснил уникальность:

- Это первое совместное предприятие за пределами Республики Корея, которое будет построено в рекордно короткие сроки - за полтора года.

Поле, на котором разместится сухой порт



Источник: https://www.ng.kz/m dules/news/article.php?storyid=52625

Недалеко от завода строят международный транспортно-логистический комплекс. Он будет работать по принципу сухого порта и позволит в у раз увеличить объёмы контейнерных перевозок через нашу область.

- Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить, - отмечал аким, стоя на фундаменте будущего сухого порта. - Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что, если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.

Один из множества проектов по ремонту дорог в Костанайской области / Фото из архива "НГ"

Продолжается работа по ремонту дороги Жезказган-Петропавловск, проходящей по территории Костанайской, Акмолинской и Улытауской областей. На заседании облакимата Аксакалов называл её "самым коротким путём с юга на север":

- Весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык. Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить.

На подведении итогов года стало ясно, что это не только кратчайший маршрут с юга на север в разрезе Костанайской области, но и самый быстрый путь к нам для наших тюркских соседей:

- Мы свою часть на будущий год полностью завершим. Реализация проекта сократит маршруты из южных областей страны и из Узбекистана и Кыргызстана в Астану до 600 км. В Костанай и Петропавловск - до 450 км. Значительная экономия для грузовых автомобилей.

Проблемной остается ситуация на самом крупном предприятии региона. О чем и спросили Кумара Аксакалова:



- Производство на ССГПО значительно сократилось. Моногород Рудный целиком зависит от его работы. Что вы, как аким, предпринимаете для того, чтобы не допусить кризисной ситуации?



- Мы должны перерабатывать железную руду, которую традиционно отправляли в другие страны для переработки. Соглашение с акционерами достигнуто, будет построен большой завод по переработке железной руды в продукт горячебрикетированного железа. Это очень важный проект для того, чтобы снизить риски при поставке руды в другие страны. Здесь надо перерабатывать!

Строительство завода ГБЖ планируют закончить в 2028 году / Фото из архива "НГ"

А ещё ГБЖ меньше загрязняет воздух, что важно в контексте производства стали, самой грязной отрасли промышленности. В 2016 году это не послужило для компании поводом построить завод по переработке, но сегодня международный поворот в сторону уменьшения углеродного следа слишком сильно влияет на рынок, чтобы его игнорировать.



- Горячебрикетированное железо имеет большой спрос в мире. Так что будущее ССГПО будет связано с переработкой, - подытожил аким.

Ответы акима на самые интересные вопросы журналистов, а также на вопросы "НГ" мы опубликуем в ближайшее время.

