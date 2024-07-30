Компания заявляет, что наконец построит на ССГПО завод по производству горячебрикетированного железа. Актуальность проекта в Костанайской области обсуждают уже более 10 лет. Публичное возвращение к теме произошло на инвестиционном форуме 25 июля.

- Мы рассматриваем строительство завода как основу будущего металлургического кластера полного цикла в Костанайской области, - сказал генеральный директор ТОО «Евразийская группа» ERG Серик ШАХАЖАНОВ. - В рамках стратегии развития железорудного дивизиона ERG прорабатывает расширение географии поставок и рассматривает выход на следующий передел посредством строительства завода по производству продуктов горячебрикетированного железа... Из ГБЖ можно производить стальной прокат, стальные слябы. А также есть потенциал для производства до 1,7 млн т «зеленой» стали в электродуговых печах.

По словам спикера, строительно-монтажные работы будут выполнены силами местных подрядчиков, это до 40% всех инвестиций в проект. Строительство завода намечено завершить в 2028 году. Производственная мощность первой очереди завода составит 2 млн т ГБЖ с содержанием железа более 90%. Инвестиции - более 500 млрд тенге. На сегодня по проекту завершен предконтрактный инжиниринг, выбрана площадка, строительные работы планируется начать со второго квартала 2025 года.

- Ожидается, что объемы производства горячебрикетированного железа в мире вырастут в три раза к 2030 году... Следующим переделом после ГБЖ является производство любых видов стали. Костанайская область может стать центром не только черной металлургии, но и «зеленой» стали, - отметил Серик Шахажанов, - ГБЖ - премиальный продукт, он соответствует требованиям декарбонизации.

Снижение выбросов углекислого газа является актуальным экологическим требованием в мире. А производство стали считается одной из самых экологически грязных отраслей на планете, на которую приходится около 8% глобальных выбросов СО 2. Страны Европы вводят трансграничный углеродный налог (carbon tax), полномасштабно эта мера должна заработать с 2026 года. Налог - плата за сжигание ископаемого топлива. Ввозишь в металл, произведенный с использованием угля, газа, платишь за это.

- Я недавно вернулся из Германии. Для них это буквально как национальная идея - декарбонизация экономики, - сказал модератор инвестиционного форума в Костанае экономист Рахим ОШАКБАЕВ. - Кстати, они инвестируют в Казахстан: в Мангистаускую область, а именно в строительство там завода по производству «зеленого» водорода, экологически чистого вида топлива.

- Да, компания Hyrasia One, которая там работает, была инициатором того, чтобы мы сразу проектировали установку по производству ГБЖ с использованием и природного газа, и водорода, - дополнил выступление Шахажанов, - мы сотрудничаем с этой компанией. Через два года Европа вводит carbon tax на пять продуктов, в том числе на сталь. Так что наш проект идет в ногу со временем.

Напомним, что в 2016 году строительство завода, которое имело ранг крупного инвестиционного проекта, было отложено «минимум на пять лет». Как заявлял тогда президент АО «ССГПО» Береке МУХАМЕТКАЛИЕВ, «аналитики Евразийской группы не видят в настоящий момент смысла производить и реализовывать этот товар». По заявлению спикера на форуме, конъюнктура рынка изменилась.

Фото Галины КАТКОВОЙ