Средний ремонт 20-километрового участка дороги Жезказган-Петропавловск от границы с Улытауской областью в сторону Аркалыка начнется в 2024 году. Этот проект особо выделил сегодня, 14 мая, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на заседании о строительно-монтажных работах в автодорожной отрасли.

- Наша задача - в течение двух-трёх лет эту дорогу завершить и таким образом весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык, - пояснил он. - Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить. Не будут ехать вокруг Балхаша, а пойдут напрямую. Это самый короткий путь с юга страны в центр и на север.

Ремонт участка дороги Троебратное - Узунколь /Фото Олега ПАКА

Первым с докладом выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас НУРГАЛИЕВ и заметно огорчил Аксакалова информацией о том, что из 140 проектов по ремонту дорог областного и районного значения только по 66-ти уже заключены договоры с подрядчиками, 57 ещё разыгрываются в конкурсах и по 17-ти объявления о конкурсах ещё не опубликованы. Из 45 улично-дорожной сетей, запланированных по спецпроекту «Ауыл-Ел бесігі», по 34-м заключили договоры с подрядчиками, в том числе на 15-ти работы начались, 2 проекта на этапе конкурсных процедур и по 9 проектам объявления не опубликованы. По ремонту улично-дорожной сети, на который выделили деньги из областного бюджета, из 113 проектов договоры заключены по 73-м, ждут подрядчика 27 и по 13 проектам объявления не опубликованы.

- Конкурс не опубликован по какой причине? - перебил докладчика аким области. - Уже время, надо работать полным ходом! Средства выделены. 13 неопубликованных конкурсов. Какие-то риски есть? Вы всё проанализировали по каждому району, городу? В том, что ещё пока не то что не разыграно, а даже не опубликовано, рисков нет?

- Рисков нет, Кумар Иргибаевич, - заверил Нургалиев.

И пообещал: доля дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам ремонтного сезона достигнет 91%.

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На контрасте с чередой неопубликованных конкурсов увереннее звучали в докладе заместителя директора областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ идущие подряд заключения по каждому объекту - «подрядчик определён». Его Аксакалов отпустил быстро, не задерживая вопросами.

По информации Хасанова, 300 млн тенге выделено на капитальный ремонт моста на 211-м километре автомобильной дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган в районе посёлка Октябрьский. 1,3 млрд - на два переходящих объекта: участок дороги Костанай-Аулиеколь-Сурган от села Айсары до села Жасалы протяжённостью 27 км и участок автодороги Динисовка-Комаровка от села Тавриченко до села Аршалы протяжённостью 30 км. Подрядчик планирует закончить объекты в июне.

Обсудили не только ремонт дорог, но и обновление их освещения.

- Выполним установку новых устройств уличного освещения на автодороге Екатеринбург-Алматы в районе посёлка Карабалыка, заменим светильники на светодиоды на обходе Костаная и устройство уличного освещения на автодороге Карабутак-Костанай в районе жилого массива Кунай протяжённостью 1 км, - доложил Хасанов.

- Нам нужно до Куная довести освещённую трассу, потому что район будет расширяться, - прокомментировал аким области.

И поднял тему тротуаров:

- В текущем году мы впервые выделили около 1 млрд тенге на установку тротуаров в сельских населённых пунктах. Прежде всего это районные центры. 35 км тротуаров будет установлено только этим летом. Эта работа будет продолжаться.

Также, по словам Аксакалова, в Рудном нужно отремонтировать 39 улиц, из которых на 35-ти впервые появится асфальт.

Фото с совещания предоставлены пресс-службой акима области