Управление здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) отозвало свой иск к Костанайской городской больнице о признании незаконными результаты конкурса, по которым Дамира Балгужина избрали главврачом. Представители Балгужина считают это решение попыткой скрыть нарушения внутри больницы, информация о которых звучала на слушании этого дела в суде.

Длинная история борьбы за должность главврача горбольницы закончилась отозванным иском / Фото из архива "НГ"

В декабре прошлого года в больнице проходил конкурс на должность главврача. Выиграл Дамир Балгужин, но занял это место только после тяжбы с УЗАКО. Ведомство, в свою очередь, подало иск уже к больнице, чтобы признать результаты конкурса незаконными. Дело рассматривал Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Примечательно, что ответчик, горбольница, не оспаривала требования УЗАКО. Балгужин, который к этому времени уже уволился, с иском не согласен и участвует в процессе в качестве третьего лица по собственному желанию.

На прошлом заседании выяснилось, что Балгужин уволился 1 декабря, спустя чуть более месяца после вступления в должность. Судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА тогда спросила:

- Какие права тут теперь нарушаются у управления здравоохранения? Человек ушёл, не работает. Смысл оспаривать?

В ответ представители УЗАКО просили отложить рассмотрение иска для "уточнения позиции".А вчера, 17 декабря, озвучили эту уточнённую позицию - УЗАКО просит оставить иск без рассмотрения.

Таким образом длинная история борьбы за должность главврача, в ходе которой вскрылись возмутившие общественность факты об 11-миллионной зарплате одного из врачей горбольницы, нарушения процедуры госзакупок учреждения и даже обвинения Министерства здравоохранения страны в фальсификации документов, закончилась в полупустом зале экономического суда, в котором не онлайн присутствуют представители лишь третьего лица Дамира Балгужина.

- Внезапное прозрение ответчика после увольнения Балгужина был совершено с одной целью - скрыть имеющиеся нарушения в больнице, - заявила в суде представитель Балгужина Валентина АТАМАН-ЛАТА. - Уменьшение основания иска было сделано в связи с пониманием того, что Балгужин не собирается сдаваться. Всё, что заявлялось УЗАКО, как нарушения со стороны наблюдательного совета (рассматривающего кандидатуры в конкурсе на должность главврача - "НГ"), является ничем иным, как результатом фантазий и неподтверждённых домыслов.

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