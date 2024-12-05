Управление здравоохранения Костанайской области (УЗАКО) вновь судится с Дамиром БАЛГУЖИНЫМ, который ранее выиграл иск против ведомства и вступил в должность главврача Костанайской городской больницы.

Городская больница Костаная стала местом прокурорской проверки

УЗАКО требует признать незаконным не постановление облсуда, а решение наблюдательного совета о победе Балгужина в конкурсе. Ответчик по новому иску - больница. Балгужин присутствует в качестве третьего лица. Причем оспаривание его кандидатуры на должность главврача не приведет к увольнению, он подал заявление по собственному желанию и с 1 декабря в больнице не работает. А ответчик вообще не оспаривает иск УЗАКО.

Дамир Балгужин проработал главврачом только 2 месяца

Аргумент истца прежний - Балгужин не имел на момент конкурса сертификата менеджера в области здравоохранения. На прошлых судебных процессах представитель Дамира Балгужина юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ указывал: Министерство здравоохранения подтвердило, что в Казахстане на момент конкурса вообще не выдавали такие сертификаты. Балгужин предъявил это позже, когда открылась возможность пройти курс.

Байбазаров и его коллега Валентина АТАМАН-ЛАТА тогда же подчеркивали: их доверитель окончил магистратуру по специальности «менеджмент», что даже лучше «сжатого курса сертификата».

- В части отсутствия сертификата менеджера областной суд уже вынес судебный акт, и это установленный факт, мы его не должны доказывать, - заявил Байбазаров на слушании, которое прошло в специализированном межрайонном экономическом суде 4 декабря.

Судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА спросила представителя УЗАКО Алмата УСПАНОВА:

- Договор с Балгужиным расторгнут, он не работает. У вас какие сейчас требования?

- У нас те же требования остаются.

- Для чего? Какие права тут теперь нарушаются, управления здравоохранения? Человек ушел, не работает. Смысл оспаривать?

- Протокол о назначении Балгужина был вынесен незаконно, мы просим признать его незаконным.

- Вы являетесь истцами, предмета спора у нас нет, - заявила судья.

Представители УЗАКО попросили отложить рассмотрение дела для уточнения позиции.

После рассмотрения иска Балгужина прокуратура начала проверку горбольницы по поводу нарушений, на которые указывали в судебном процессе.

Жаслан Байбазаров пояснил роль своего доверителя:

- За 2 месяца, что Балгужин проработал на должности главврача, ему удалось приоткрыть завесу тайны с дичайшей кредиторской задолженностью, приближающейся к миллиарду тенге и препятствующей выплатам рабочим, врачам положенных по закону доплат. Последние многочисленные трагедии связаны с этим - люди не получают необходимой квалифицированной медицинской помощи. Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы, формировавшееся в основном за счет бюджетных средств. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц. Документы свидетельствуют о том, что были периоды, когда этот врач получал в среднем зарплату в размере 7 млн, а в некоторые периоды доходило до 10-11 млн тенге в месяц. Эта зарплата в разы превышает зарплату президента, министра здравоохранения, акимов. За 3 года врачу-миллионеру только в горбольнице было перечислено около 161 млн тенге.

Юрисконсульт высказал мнение о причине иска УЗАКО:

- Мы полагаем, что этот процесс показал как лакмусовая бумажка нежелание руководства УЗАКО допустить людей, которые могут найти причины нарушений и принять меры для того, чтобы эти нарушения устранить. Для УЗАКО важно доказать и сделать так, чтобы Балгужных не было на должности главных врачей.

- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил представитель горбольницы. - Более того, горбольница из бюджетных средств не имеет ничего. Больница является коммерческой организацией. От управления здравоохранения мы имеем только капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования с последующей передачей на баланс.

Свои мнения не успели высказать Балгужин, депутат облмаслихата Махаббат Жутаев и несколько членов наблюдательного совета горбольницы. Их позиции и уточненное мнение УЗАКО мы узнаем 17 декабря.

После заседания Дамир Балгужин пояснил журналистам, почему решил уволиться:

- Невозможно работать там, где на кону стоят людские жизни и отсутствует поддержка и взаимодействие управления здравоохранения с медицинскими организациями. Я ставлю работу больницы выше своих целей. Если организация будет развиваться в таких условиях лучше, то пожалуйста. Если человек неугоден системе, она его не принимает. Ждать, что меня сделают козлом отпущения, который ввел больницу в еще худшее положение, не имеет смысла. То, чего мы хотели, мы добились: мы доказали, что в управлении здравоохранения работают некомпетентные люди.

Балгужин надеется, что прокурорская проверка даст результаты в начале 2025 года.

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