Об этом сегодня, 6 декабря, на заседании комиссии по ЧС сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. Ее собрали, чтобы обсудить прохождение в населенных пунктах отопительного сезона.

Текущий уже отмечен несколькими серьезными авариями на теплосетях и в котельных. Например, 6 ноября в селе Амангельды произошло обрушение котельной после взрыва котла. Несколько организаций, Дом культуры, двухэтажные дома пришлось ночью отапливать тепловыми пушками, пока в населенный пункт привезли и смонтировали блочно-модульную котельную.

А месяцем ранее, 10 октября, через три дня после начала работы, вышли из строя сразу два из трех котлов в котельной села Боровское. Пока шел ремонт, люди мерзли, полностью тепловой режим был приведен в норму только 16 октября.

- Управлением энергетики и ЖКХ проработан вопрос по приобретению трех единиц БМК в собранном виде, мощностью от 3 до 5 МВт, трех котлов на газовом отоплении мощностью от 1 до 3 МВт, а также резервный источник электроснабжения мощностью от 2 до 5 МВт. Данное оборудование будет использоваться в случае объявления режима ЧС, - пояснил Аскаров. - Акимам городов и районов необходимо рассмотреть возможность по приобретению 100 единиц обогревателей, а также дополнительного резервного котельного оборудования для теплоисточников, исходя из характеристик местных котлов.

Авария в Боровском была отмечена еще и тем, что несколько дней власти района безуспешно пытались справиться с нею сами, не оповещая профильное управление. Чтобы такого не было впредь, отметил докладчик, разработан четкий алгоритм для взаимодействия исполнительной власти на всех уровнях между собой и с населением. При акимате области создан оперативный штаб, в который входят руководители коммунальных предприятий, главы городов и районов.

Управление энергетики и ЖКХ разработало карту взаимопомощи для регионов.

- Например, при возникновении внештатной ситуации в Федоровском районе и при недостаточном количестве собственных ресурсов из района Беимбета Майлина, Карабалыкского, Костанайского и Мендыкаринского районов будет привлекаться техника - 34 единицы, в том числе 6 экскаваторов, 3 погрузчика, 5 тракторов, 1 бульдозер, 2 крана и 17 единиц другой техники), а также 50 человек, - пояснил Даурен Аскаров.

Акимам районов нужно в ближайшее время организовать ревизию спецтехники коммунальщиков, оценить ее состояние, наличие запасных частей. Если техники в ГКП не хватает, подписать договоры намерений с частными фирмами, имеющими ее.

Фото пресс-службы акима области