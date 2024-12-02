Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на трагедию в Акмолинской области, где в пожаре 1 декабря погибли двое детей. По её данным, с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни, передает Informburo.kz.

"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – отметила Закиева.

В ноябре пожар, в котором погибли четверо детей, произошёл в столице. Детям было от двух до 13 лет.

11 октября в Житкиаре в Костанайской области при пожаре погибло пять детей в возрасте от 1 года до 8 лет. А неделю спустя, 17 ноября угорели мужчина и трое его внуков в селе Карынсалды Амангельдинского района.