Четверо детей погибли в страшном пожаре в Астане. Начато расследование
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.
Фото пресс-службы ДЧС Астаны
Трагедия произошла рано утром 17 ноября. В частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. В доме проживало две семьи.
"Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 года рождения", - говорится в сообщении.
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Акимат Астаны сообщил, что семьям будет оказана вся необходимая поддержка.
"Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным", - сообщили в акимате.
Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.
Отдел дознания ДЧС Астаны возбудил уголовное дело по факту пожара.
"По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 УК РК", - говорится в сообщении.
В ДЧС отметили, что результаты расследования будут озвучены после завершения проверки.
Статья 292 часть 3 УК РК - это "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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