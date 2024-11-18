Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Фото пресс-службы ДЧС Астаны

Трагедия произошла рано утром 17 ноября. В частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. В доме проживало две семьи.

"Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 года рождения", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Астаны (@tjd_astana)

Акимат Астаны сообщил, что семьям будет оказана вся необходимая поддержка.

"Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным", - сообщили в акимате.

Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.

Отдел дознания ДЧС Астаны возбудил уголовное дело по факту пожара.

"По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 УК РК", - говорится в сообщении.

В ДЧС отметили, что результаты расследования будут озвучены после завершения проверки.

Статья 292 часть 3 УК РК - это "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.