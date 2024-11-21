В них погибло 7 человек, из которых 5 - несовершеннолетние, сообщил вчера, 20 ноября, на совещании в облакимате начальник департамента по ЧС Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. Еще 4 человека умерли, отравившись угарным газом, из них трое детей.

Фото из архива "НГ"

11 октября в Житикаре пятеро оставленных без присмотра детей сгорели в частном доме. 17 ноября угорели мужчина и трое его внуков в селе Карынсалды Амангельдинского района. По словам начальника управления, идут досудебные расследования.

Всего с начала отопительного сезона случилось уже 72 пожара. По статистике ДЧС, это в 1,9 раза больше прошлогоднего.

Кадр из видеотрансляции

- 27 пожаров - в частных домах, 8 - в многоквартирных, 37 - в надворных постройках, горели бани, гаражи, сеновалы, сараи, - перечислил Ермагамбетов. - Причина везде - нарушение правил пожарной безопасности.

Зона риска - дома с печным отоплением. И зона очень обширная: всего в области 118 285 частных домов, из 47,6%, то есть почти половина, с обогревом на твердом топливе. Говоря об этом, начальник ДЧС подчеркнул, что права контролировать состояние печей и проводки в частных жилищах у этой службы нет. Только профилактика, разъяснения в ходе подворных обходов.

Местная власть для себя выделила сектор ответственности - социально уязвимые граждане, получатели АСП. В области таких 7 161, дома 3630 из них отапливаются печками. На сегодня, по словам докладчика, акиматы вместе с НПО, волонтерами организовали прочистку дымоходов в 540 домах, помогли малообеспеченным, пожилым людям отремонтировать 46 печей, починить электропроводку в 30 домах. Установлен 751 датчик угарного газа, акиматом области закуплены еще 592, их установят в ближайшее время.

- Продолжается расселение акиматами граждан из ветхого, аварийного жилья, которое всегда пожароопасно, - сказал Ермагамбетов, - в текущем году людей переселили из 18 домов: 14 - в Костанае, в Денисовском районе - 2, по одному в Аулиеколе и Житикаре.

Статистика по Житикаре - это жилье, предоставленное матери погибших детей и ее оставшемуся в живых старшему сыну. Семья - из числа малообеспеченных.